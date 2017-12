Naţionala de volei feminin a României se reuneşte, duminică, la Constanţa

După ce la începutul lunii martie a avut loc un stagiu de selecţie pentru echipa naţională de volei feminin a României sub comanda noului antrenor, sârbul Darko Zakoc, duminică, la Constanţa, lotul tricolor se va reuni pentru a pregăti partidele din preliminariile Campionatului European, dar şi cele din Liga Europeană. Reunirea este programată duminică după-amiază, la Hotelul “Sport”. „Sunt aşteptate şi jucătoarele care evolueză în campionatele din străinătate. Este prima reunire a lotului cu care va fi abordată campania de calificare şi sunt aşteptate toate jucătoarele convocate”, a declarat Cristian Zgabercea, team managerul lotului tricolor. Primul antrenament va avea loc luni, ora 10.00, la Sala Sporturilor. Pentru acest stagiu de pregătire, antrenorul Darko Zakoc a convocat 23 de jucătoare: Gavrilescu şi Pristavu (CS Volei 2004 Tomis Constanţa), Miclea, Onyejekwe, Mureşan şi Trică (CSU Metal Galaţi), Zaharia, Sobo şi Stanciu (Unic Piatra Neamţ), Manu şi Anghel (Ştiinţa Bacău), Salaoru, Dimeny, Ciocian şi Pintea (CSU Medicina Tg. Mureş), Hîncu, Radu şi Neaga (Dinamo Bucureşti), Nucu (Urbino Volley, Italia), Ţurlea (Yamamay, Italia), Albu (Terville, Franta), Martin (Hainaut Volley, Franta) şi Corjeuţean (Aprilia Volley, Italia).

Aproape trei săptămâni va avea la dispoziţie antrenorul Darko Zakoc pentru a pregăti primele partide din campania de calificare la CE din 2011, în această perioadă fiind programate şi o serie de partide de verificare. „Echipa are programate în această perioadă patru partide amicale, două cu Ungaria şi două cu Croaţia. Toate vor avea loc în deplasare, în perioada 14-20 mai”, a spus Zgabercea. Voleibalistele tricolore fac parte din Grupa E de calificare, unde se mai află şi reprezentativele Belgiei şi Sloveniei, ultima adversară urmând să fie învingătoarea dintre Danemarca şi Suedia, partidele dintre cele două echipe fiind programate pe 8 mai - turul şi 15 mai - returul. Primul turneu de calificare se va desfăşura în perioada 21-23 mai, la Hasselt (Belgia), cel de-al doilea va fi găzduit de Constanţa, în perioada 28-30 mai. Câştigătoarele celor şase grupe preliminare se vor califica la turneul final, iar formaţiile de pe locul secund vor evolua în recalificări. Tot în această vară, naţionala feminină urmează să dispute în Sala Sporturilor din Constanţa şi partidele din Liga Europeană, unde va participa pentru al doilea an consecutiv. Întâlnirile vor avea loc în perioada iunie-iulie, tricolorele urmând să întâlnească în acest an Serbia, Marea Britanie şi Bulgaria.