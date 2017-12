Naţionala de volei masculin joacă în turneul de la Plzen

Echipa naţională de volei masculin a României a plecat, ieri, spre Cehia, unde, la sfîrşitul acestei săptămîni, la Plzen, are loc al doilea şi ultimul turneu al grupei A preliminare contînd pentru Campionatul European din 2009. Voleibaliştii “tricolori” debutează astăzi în compania echipei gazdă, de la ora 19.00, apoi vor întîlni sîmbătă Slovacia şi duminică Ucraina, ambele meciuri fiind programate de la ora 16.00. Lotul României cuprinde 12 jucători: Dascălu, Vînătoru - coordonatori; Lică, Gontariu - universali; Stancu, Macovei, Birău - centri; Voinea, Ciortea, Pereu, Olteanu - extreme; Feher - libero. Aşadar, o singură modificare în comparaţie cu turneul de săptămîna trecută, de la Poprad (Slovacia): în locul stelistului Corneliu Andrieş a fost chemat coordonatorul de joc al formaţiei Explorări Baia Mare, Laurenţiu Vînătoru. „În Slovacia am suferit mult la capitolul construcţie a jocului. Am fost nemulţumit de prestaţia coordonatorilor şi de aceea am decis să renunţăm la Andrieş. Sper ca în aceste trei meciuri să spălăm ruşinea de săptămîna trecută. Am încredere în băieţi şi aştept de la ei să arate că joacă în campionate puternice ale Europei”, a declarat selecţionerul Marius Botea. Clasamentul Grupei A se prezintă astfel: 1. Slovacia 6p; 2. Cehia 5p; 3. Ucraina 4p; 4. România 3p.

Emoţii şi pentru voleibalistele “tricolore”

Sala Sporturilor “Romeo Iamandi” din Buzău va găzdui, de astăzi şi pînă duminică, partidele Grupei C de calificare la Campionatul European de volei feminin din septembrie 2009, din Polonia. România se află în grupă cu Azerbaidjan, Macedonia şi Spania. Prima clasată la finalul celor două turnee de calificare din această grupă, al doilea fiind găzduit de Spania, la Caceres (6-8 iunie), se va califica direct la Campionatul European. A doua clasată va disputa un meci de baraj în compania uneia dintre selecţionatele Turciei, Croaţiei, Israelului şi Macedoniei, componentele Grupei F. Potrivit selecţionerului Florin Grapă, principala adversară a României va fi Azerbaidjanul. Programul meciurilor din turneul de la Buzău este următorul - astăzi: Azerbaidjan - Spania (ora 16.30) şi România - Macedonia (ora 19.00), sîmbătă: Macedonia - Azerbaidjan (ora 16.30) şi România - Spania (ora 19.00), duminică: Spania - Macedonia (ora 16.30) şi Azerbaidjan - România (ora 19.00).