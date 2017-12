Naţionala României de volei masculin începe antrenamentele pentru Liga Europeană

Echipa naţională de volei masculin a României va efectua astăzi primul antrenament în Sala Sporturilor din Constanţa, acolo unde va susţine meciurile de pe teren propriu din Liga Europeană, care debutează la sfîrşitul acestei săptămîni. Primul adversar al tricolorilor va fi Germania, echipă readusă în prim planul voleiului mondial chiar de actualul antrenor al echipei noastre, Stelian Moculescu. Cele două partide sînt programate sîmbătă şi duminică, de la ora 20.30, în Sala Sporturilor. Ambele formaţii vor juca în Liga Europeană la mai puţin de o săptămînă după ce au reuşit să depăşească al doilea tur de calificare la CM 2010. Germania s-a clasat a doua în turneul de la Poprad, fiind învinsă doar de formaţia gazdă, Slovacia, iar România a ocupat acelaşi loc la Povoa de Varzim, din acea grupă reuşind să se mai califice Portugalia (locul 1) şi Slovenia. „A fost unul dintre cele mai reuşite turnee ale naţionalei, mai ales că ne-am calificat în condiţiile în care nu ni se dădeau prea multe şanse. Totuşi, trebuie să rămînem cu picioarele pe pămînt, pentru că ultimul turneu este foarte greu, cu echipe superioare celor pe care le-am întîlnit pînă acum. A fost doar un prim pas, proiectul naţionalei e pe termen lung şi sperăm să ne autodepăşim. Am realizat că, dacă avem o tactică şi o aşezare bine puse la punct, ne putem bate de la egal la egal cu echipe mai bine clasate în ierarhia mondială”, consideră extrema Florin Voinea, de la CVM Tomis Constanţa. „Naţionala merge din aproape în aproape, iar această calificare este binevenită. Am demonstrat că şi în România există voleibalişti de calitate, dar a trebuit să vină cineva să ne aşeze în teren şi să ne explice cum să abordăm meciurile foarte importante. Am căpătat încredere în noi şi a ieşit bine. Contează foarte mult valoarea antrenorului, dar şi modul cum ne mobilizează şi ne dă încredere”, spune centrul Radu Began, căpitanul echipei constănţene. „Victoria contra Sloveniei ne-a dat aripi şi am obţinut această calificare nescontată. Am reuşit un turneu foarte bun, în condiţiile în care nimeni nu cred că ne dădea şanse. În opinia mea, datorită băncii tehnice am ajuns aici. Am ascultat de sfaturile antrenorului Stelian Moculescu şi am cîştigat meciuri la care nu ne aşteptam”, a declarat Adrian Gontariu, jucătorul formaţiei Remat Zalău. „Am încercat să schimbăm într-un timp foarte scurt anumite lucruri din punct de vedere tactic, deoarece din punct de vedere tehnic timpul a fost prea scurt ca să lucrăm. Acesta va fi un obiectiv pentru viitor. Am crezut că fiind odată buni, rămînem buni. Dar lumea se schimbă. Cu metode de lucru din urmă cu patruzeci de ani nu mai cîştigi nimic acum”, consideră antrenorul voleibaliştilor tricolori, Stelian Moculescu.

Nu numai echipa, ci şi voleibaliştii naţionalei noastre s-au numărat printre protagoniştii turneului din Portugalia. Adrian Gontariu a ocupat primul loc în clasamentul jucătorilor care au reuşit cele mai multe puncte, cu 77 de reuşite, la egalitate cu portughezul Valdir Sequeira. Universalul Rematului din Zalău a punctat de 59 de ori pe atac, a reuşit 12 blocaje şi 6 aşi. Următorii români în acest clasament sînt Florin Voinea, locul 9 cu 43p (34+3+6), Radu Began 41p (27+14) şi Dan Borota 34p (30+2+2). Voinea a terminat pe podium la capitolul atacuri, avînd un procentaj de reuşită de 47,89%. Gontariu a avut 47,20% (locul 4), iar Borota 41,10% (locul 8). Cel mai eficient a fost grecul Theoklitos Karipidis, cu 55,42%, urmat de Sequeira, cu 52,85%. Began şi Gontariu s-au remarcat şi la blocaje, cu 14 şi, respectiv, 12 realizări secondîndu-l pe liderul Alen Pajenk (Slovenia), care a totalizat 16 puncte la blocaj.

FOTO: www.fivb.org