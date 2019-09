Naţionali - Internaţionali. Eugen Raportoru expune la Constanţa

Centrul Naţional de Cultură a Romilor - Romano Kher anunţă susţinerea unei noi expoziţii de pictură, „Naţionali - Internaţionali“, semnată de Eugen Raportoru. „Naţionali - Internaţionali“, o expoziţie cu caracter itinerant, va ajunge la Constanţa şi va fi expusă la Art Gallery - Tomis Mall. Deschiderea expoziţiei va avea loc pe data de 18 septembrie 2019, ora 17.00, urmând ca „Naţionali - Internaţionali“ să fie disponibilă pentru public până pe 10 octombrie. La vernisaj vor fi alături de organizatori și importanți artiști contemporani. Naţionali - Internaţionali este titlul şi tema expoziţiei, o sintagmă care acceptă mai multe citiri. Indiferent dacă vorbim despre globalizare, despre graniţe, despre naţionalităţi şi etnii, despre contraste, despre căutarea identităţii sau despre pierderea acesteia, expoziţia promite vizitatorilor în primul rând lucrări de o mare valoare artistică.

Eugen Raportoru ar putea fi prezentat la rândul lui cu aceeaşi sintagmă, naţional-internaţional. Pictor român de etnie romă, este un artist deja afirmat şi confirmat de aprecierea publicului şi a specialiştilor din ţară. Un singur exemplu este Premiul pentru Pictură al Uniunii Artiştilor Plastici din 2011, care a ajuns la Eugen Raportoru. Însă Raportoru este totodată un artist care se manifestă cu aceaşi lejeritate artistică şi cu acelaşi succes şi dincolo de graniţele României. Lucrările lui au fost expuse la Vatican şi la Royal Academy of Arts din Londra, iar anul acesta creaţiile artistului au putut fi văzute la Londra şi Paris. „Obişnuiesc să spun că arta nu are graniţe. Nu are etnie. Şi nici naţionalitate. Altfel zis, valoarea unei opere de artă este dată în primul rând de ceea ce reuşeşte ea să transmită privitorului, un ceva care trece dincolo de graniţe. Sunt rom şi universul rom se regăseşte în mine şi în lucrările mele. Dar tuşa mea şi percepţia publicului sunt universale.“ - spune Eugen Raportoru. Naţionali - Internaţionali cuprinde lucrări care înfăţişează peisaje urbane internaţionale sau peisaje interioare, portrete de romi în maniera specifică Eugen Raportoru.

Centrul Naţional de Cultură a Romilor - Romano Kher a organizat şi a susţinut de-a lungul timpului mai multe expoziţii de artă contemporană. Obiectivele Centrului sunt cercetarea istoriei şi a culturii rome, susţinerea şi promovarea artiştilor romi sau a creaţiei cu tematică romă şi păstrarea şi dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale rome.