NATO: 40.000 de soldați pe flancul estic și patru grupuri de luptă, inclusiv în România

Liderii NATO au decis joi, la Bruxelles, să trimită 40.000 de soldați pe flancul estic, împreună cu mijloace aeriene și navale, precum și înființarea a patru grupuri de luptă multinaționale suplimentare în Bulgaria, Ungaria, România și Slovacia.Potrivit declarației adoptate la finalul summitului, NATO condamnă invazia Ucrainei de către Rusia „în cei mai fermi termeni posibil”.

„Vom continua să luăm toate măsurile necesare pentru a proteja și pentru a apăra securitatea populațiilor noastre și fiecare centimetru din teritoriul aliat. Angajamentul nostru față de articolul 5 din Tratatul de la Washington este de fier. Ca răspuns la acțiunile Rusiei, am activat planurile de apărare ale NATO, am desfășurat elemente ale Forței de Răspuns NATO și am plasat 40.000 de soldați pe flancul nostru estic, împreună cu mijloace aeriene și navale importante, sub comanda directă a NATO, susținută de dislocarea națională a Aliaților.De asemenea, înființăm patru grupuri de luptă multinaționale suplimentare în Bulgaria, Ungaria, România și Slovacia”, se arată în declarația adoptată la finalul summitului NATO.ț