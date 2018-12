NATO: În Marea Neagră sunt deja capabilităţi militare NATO, inclusiv ale României

21:37:51 / 29 Noiembrie 2018

Sa fim seriosi ...

... Romania , armata romana , nu conteaza la Marea Neagra ! Marea Neagra este lac rusesc si ca atare , ei dicteaza in acest spatiu . Submarinele rusesti se plimba in voie in largul coastelor romanesti iar marina noastra nici macar nu le detecteaza . Rar de tot se mai intampla ca radarele de coasta sa anunte vase straine in strafunduri dar nu le putem face nimic . Uneori , se aude in eter hohotul de ras ale cate unui muscal vesel si ametit de votca . Daca intr-o asemenea stare se hotaraste Ivan sa trimita cateva rachete asupra casei poporului sau asupra catedralei abia inaugurate ? Se vor revolta romarlanii ? Sau , vor petrece satisfacuti ? Cretinii si jigodiile de la PSD-ALDE nu au investit in flota maritima si nici in cea fluviala . Cum se vrea ca romanii sa conteze in acest spatiu ? Cu vorbe ? Cu discursuri sforaitoare ? Cu cacanari ministri ai apararii ?