NATO va lansa o amplă operaţiune în Afganistan

Cel puţin nouă civili afgani au fost răniţi, marţi, la Kabul, într-un atentat sinucigaş cu maşină-capcană ce viza un convoi al Forţei Internaţionale de Asistenţă pentru Securitate (ISAF), la intrarea într-o bază militară americană. Camp Pheonix este o bază situată într-un cartier de la periferia estică a capitalei Kabul. Atentatele-sinucigaşe sunt tot mai frecvente în capitala afgană, care se presupune că este cel mai securizat oraş din ţară, cu numeroase baze ISAF. O dovadă suplimentară că insurecţia Taliban a câştigat teren şi intensitate, în ultimii trei ani. Prin urmare, forţele NATO şi armata afgană vor lansa cea mai importantă operaţiune de până în prezent în provincia Helmand, din sudul ţării. Generalul britanic Nick Carter, care a preluat conducerea forţelor NATO din sudul Afganistanului la sfârşitul anului 2009 şi are în subordine 45.000 de militari, a declarat că această operaţiune are rolul de a restabili controlul Guvernului de la Kabul în părţi din Helmand, aflate în prezent sub ocupaţie Taliban. Declaraţiile sale intervin cu patru zile înainte de o conferinţă internaţională la Londra, pe tema viitorului Afganistanului.

Actorii din conflictul afgan, cu excepţia miliţiilor Taliban, se reunesc joi la Londra, pentru a fixa obiectivele pe termen lung în ţară, în special transferul controlului asupra securităţii şi problema delicată a reconcilierii cu insurgenţii. 60 de ţări vor fi prezente, fie că este vorba despre ţările care contribuie cu trupe, fie că este vorba despre simpli vecini ai Afganistanului. Doar Iranul nu şi-a confirmat încă prezenţa. Vor participa secretarul american de Stat, Hillary Clinton, omologii săi francez Bernard Kouchner, european Catherine Ashton, precum şi preşedintele afgan Hamid Karzai şi secretarul general al ONU, Ban Ki-Moon. Potrivit unor surse diplomatice, oficialii de la Kabul se vor angaja să preia controlul şi să conducă majoritatea operaţiunilor în regiunile cu riscuri, în decurs de trei ani şi să-şi asume în mod direct responsabilitatea securităţii în decurs de cinci ani. Aceste intervale de timp sunt departe de ambiţia afişată în luna decembrie de preşedintele Obama, care a anunţat începutul retragerii forţelor din iulie 2011. Niciun calendar de retragere a aliaţilor nu va fi furnizat, dar noi cifre vor fi anunţate în legătură cu o consolidare a armatei şi poliţiei afgane, a anunţat, luni, prim-ministrul britanic Gordon Brown. Cei 113.000 de militari străini staţionaţi în Afganistan au înregistrat în 2009 pierderi-record (520 de morţi). În condiţiile unui conflict care pare să se acutizeze, după opt ani de război, preşedintele Karzai va încerca să preia iniţiativa, prin reunirea unei susţineri maxime în favoarea noii sale strategii de reconciliere cu miliţiile Taliban. Acest plan controversat propune acordarea de bani şi locuri de muncă celor care vor abandona lupta armată.

Actualul ambasador al Marii Britanii la Kabul, Mark Sedwill, va deveni noul Înalt Reprezentant al secretarului general NATO în Afganistan, cu rol de coordonator civil. Mark Sedwill, în vârstă de 45 de ani, îl înlocuieşte pe italianul Fernando Gentilini, a patra persoană care a ocupat acest post, din mai 2008 până în ianuarie 2010.