Natură dezlănţuită

O furtună deosebit de violentă a lovit aseară, în jurul orelor 19,30, zona vestică a judeţului Constanţa, lăsînd numeroase localităţi în beznă. De la Cernavodă, pînă la Ostrov, vîntul puternic şi ploile abundente au făcut ravagii în zeci de localităţi. Copaci smulşi din rădăcini, maşini avariate, acoperişuri de case luate pe sus de furtună şi aruncate cît colo, geamuri sparte, linii de joasă tensiune rupte, drumuri blocate. Asta a lăsat în urmă un vînt de intensitate foarte mare, care nu s-a manifestat mai mult de 10-20 de minute în localităţile afectate. Primăriile localităţilor lovite de furtună şi Consiliul Judeţean (CJC) au constituit imediat comandamente de urgenţă la nivelul fiecărei autorităţi în parte şi au purces la evaluarea pagubelor produse de natura dezlănţuită. Din evaluările parţiale, în Cernavodă, vîntul a luat pe sus două acoperişuri de bloc şi mai multe acoperişuri de case şi a smuls din rădăcini numeroşi pomi. În cădere, acoperişurile şi pomii au avariat şi distrus cel puţin 50 de maşini, au spart geamurile mai multor case şi au avariat reţelele electrice. Centrala Nucleară Electrică a intrat în procesul de oprire din cauza furtunii. Prăpăd şi la Crucea. Potrivit afirmaţiilor primarului comunei, Gheorghe Frigioiu, numeroase drumuri deveniseră necirculabile din cauza arborilor doborîţi de vînt, iar în satul Băltăgeşti, şase case au rămas fără acoperiş, iar cel al şcolii a fost parţial avariat. „Vîntul a bătut puternic doar cîteva minute şi a produs pagube uriaşe. Vîrstnicii din sat susţin că nu au văzut de 80 de ani aşa ceva. Drumul Naţional 2A este impracticabil şi încercăm acum, cu numeroşi întreprinzători privaţi din comună, să îl redăm circulaţiei”, a mai spus primarul. La Oltina, toate gospodăriile au fost afectate, iar stîlpii de curent electric aproape că au fost puşi la pămînt. Din primele estimări, zeci de gospodării din Ostrov au avut de suferit de pe urma vîntului. La fel ca şi în celelalte localităţi, în timp foarte scurt, vîntul a măturat arbori, acoperişuri şi linii de electrificare. Vicepreşedintele CJC, Cristian Darie, plecat în judeţ spre Băneasa, a afirmat aseară că, în satul Coslugea din comuna Lipniţa, 30 de case au rămas fără acoperiş şi toţi plopii de pe strada principală din sat au fost dezrădăcinaţi. Şi la Băneasa au căzut pomi, iar două blocuri au rămas fără acoperiş. Nici municipiul Constanţa şi localităţile limitrofe nu au scăpat de vîntul puternic. Un pom smuls din rădăcini a fost culcat la pămînt pe str.a Bravilor,din municipiu. La Cumpăna, strada principală a fost închisă circulaţiei auto de un stîlp electric căzut de-a curmezişul părţii carosabile. Din fericire, natura dezlănţuită a provocat doar pagube materiale. Echipe operative ale CJC şi ale instituţiilor publice au plecat aseară în tot judeţul, pentru a evalua pagubele şi pentru a limita efectele furtunii. „Acţionăm în judeţ. Am constituit comandamentul pentru situaţii de urgenţă la care participă directorii tuturor instituţiilor implicate în limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă. Am constituit echipe operative care evaluează pagubele şi acţionează pentru a ajuta oamenii acolo unde este necesar. Am pregătit transporturi de apă pentru localităţile care au rămas fără curent electric. Din păcate, Electrica nu a creat încă sisteme alternative pentru a asigura curentul electric la pompele RAJA, astfel încît livrarea apei să nu mai fie stopată ori de căte ori cade curentul electric”, a declarat, aseară, preşedintele CJC, Constantinescu Nicuşor Daniel.