Natura se dezlănțuie. Caniculă și furtuni în aceste zile

Nu scăpăm de zăpușeală nici în următoarele zile. Administrația Națională de Meteorologie a prelungit până astăzi codul galben de caniculă, care vizează și județul Constanța. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, astăzi, vremea va fi călduroasă în regiune, caniculară în zona continentală, însă va fi instabilă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele de confort termic temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi depăşi, local, pragul critic de 80. Pe arii restrânse, în timpul zilei, vor fi averse şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 32 şi 36 de grade Celsius, mai scăzute pe litoral şi în Deltă, (29 - 31 de grade C), iar cele minime între 21 şi 25 de grade C. Mâine, vremea se va menţine călduroasă, caniculară în zona continentală. Și în această zi sunt posibile averse şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 şi 35 de grade C, mai scăzute pe litoral şi în Deltă, până la 29 - 30 de grade C, iar cele minime între 20 şi 24 de grade C. Joi, 30 iulie, vremea se va menţine călduroasă, caniculară în zona continentală. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 32 şi 36 de grade C, mai scăzute pe litoral şi în Deltă, până la 28 - 31 de grade C, iar cele minime între 20 şi 24 de grade C. Vineri, 31 iulie, vremea va fi uşor instabilă, iar temperaturile vor scădea, iar izolat vor cădea averse, însoţite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 şi 33 de grade C, iar cele minime între 17 şi 23 de grade C.