N-au început școala, dar își fac rezervări pentru Balul Bobocilor

Organizatorii de evenimente dau tonul petrecerilor

Nici nu a început noul an școlar că unii tineri, dar și organizatorii de evenimente se gândesc deja la petreceri și distracție. Cei care intră în clasa a IX-a sunt cu gândul la noii colegi și la Balul Bobocilor, iar pentru aceștia, organizatorii de evenimente din Constanța au pregătit deja primele petreceri. Au ajuns petrecerile de Balul Bobocilor similare nunților, unde închiriezi restaurantul și lăutarul cu mult timp înainte? Așa se poate spune dacă privim anunțul unei petreceri programate deja de un organizator de evenimente, care a închiriat un club și a stabilit cine va fi invitat special să concerteze în fața elevilor constănțeni. ”Cel mai frumos și așteptat proiect din rândul adolescenților, ”Toamna Bobocilor” sărbătorește cinci ani de existență, de aceea ne-am permis să celebrăm acest moment alături de toți prietenii. Vă informăm că în acest an va fi un singur eveniment-maraton din cadrul proiectului în orașul Constanța”, anunță firma organizatoare, pe pagina de Facebook. Așa cum se întâmplă lucrurile în ultimii ani, totul începe pe Facebook, așa că organizatorul a creat un eveniment pe site-ul de socializare unde îi invită pe toți tinerii dornici de distracție să participe pe 3 octombrie la Gala ”Toamna Bobocilor”, care va avea loc în clubul Ego din Mamaia. Invitatul special al petrecerii este Smiley. ”Accesul în locație se va realiza cu începere de la ora 19.00. Concursul de Miss & Mister se va derula în intervalul orar 20.00 - 22.00, după ora 23.00 fiind after party alături de DJ Try și de Smiley”, spun organizatorii. Prețul biletului costă 30 de lei dacă este achiziționat înainte de eveniment, 40 de lei în seara petrecerii, până în ora 24.00, și 50 de lei dacă este cumpărat după ora 24.00. Clubul este suficient de încăpător pentru toți elevii din oraș, spun organizatorii, însă aceștia nu precizează dacă, în seara respectivă, persoanele din afara școlilor au sau nu acces la petrecere, fapt care poate deveni periculos pentru minorii prezenți la bal.