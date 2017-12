N-au intrat în Bac pentru că au avut corigențe. Ce spun acum elevii?

Elevii care nu au promovat sau, din diferite motive, nu au fost prezenți la examenul maturității au, în această perioadă, șansa să obțină diploma de Bacalaureat. Dacă luni au susținut proba de evaluare a competențelor de comunicare orală în limba română, ieri și astăzi, 403 absolvenți sunt verificați dacă dețin competențe lingvistice de comunicare într-o limbă de circulație internațională. Ieri, 376 elevi au susținut proba la limba engleză și alți 27 la franceză, ei fiind evaluați referitor la capacitatea acestora de înțelegere a unui text audio. Ulterior, ei au primit o fișă cu întrebări din materialul pe care l-au ascultat, la care au trebuit să răspundă. După aceea, elevii au avut de comentat un text, în scris. Astăzi, elevii vor fi verificați la capacitatea de exprimare orală. În total, competențele lingvistice într-o limbă de circulație internațională vor fi evaluate pentru capacitatea de ”listening”, ”writing” și ”speaking”. La Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” (unul dintre centrele de examinare), cei mai mulți dintre elevii care așteptau să intre în examen s-au declarat pregătiți mai mult emoțional decât teoretic. O parte dintre candidați au spus că la sesiunea precedentă au fost încurcați de câteva corigențe, dar că speră să se descurce bine la examenul maturității. ”Am avut o corigență la matematică, așa că nu am putut intra în examen. M-am meditat și cred că voi lua și proba scrisă la matematică. Acum am emoții pentru geografie, pentru că nu m-am pregătit așa mult la această materie”, a povestit Alina. Ea a spus că a învățat toată vara pentru că își dorește să promoveze Bac-ul. Alt tânăr, Dănuț, a spus că tot corigența la matematică l-a împiedicat să intre în Bac. ”Nu am învățat pentru Bac, pentru că am muncit. Am lucrat la o terasă în Năvodari, așa că nu am învățat. Sper să am noroc și să iau examenul”, a explicat Dănuț. Pe noroc se bazează și prietenii lui, însă la probele scrise, întrucât, la oral, toți candidații sunt declarați admiși, indiferent de calificativul obținut. Află din ediția online a ziarului ”Telegraf” (www.telegrafonline.ro) când sunt programate să se desfășoare următoarele probe ale sesiunii de Bac august - septembrie 2014.

Calendarul de desfășurare a următoarelor probe

Conform calendarului de desfășurare a acestei sesiuni de Bac, astăzi este a doua zi de evaluare a competențelor de comunicare orală într-o limbă de circulaţie internaţională. Verificarea competenţelor digitale se va desfășura pe 21 şi 22 august. Prima probă scrisă, cea la limba şi literatura română, va avea loc pe 25 august, fiind urmată de proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie, pe 27 august, iar cea la alegere a profilului şi specializării - pe 29 august. Afişarea rezultatelor va avea loc pe 1 septembrie, până la ora 12.00, iar depunerea contestaţiilor, în aceeaşi zi, între orele 12.00 - 16.00. Contestaţiile vor fi rezolvate în zilele de 2 şi 3 septembrie, urmând ca rezultatele finale să se afişeze pe 4 septembrie.