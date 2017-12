N-au rămas fără locuri de muncă

Peste 85% dintre angajaţii unităţilor sanitare reprofilate care au depus cereri de redistribuire pentru prima etapă, au fost deja transferaţi la alte unităţi sanitare din acelaşi judeţ, anunţă reprezentanţii Minitserului Sănătăţii (MS). Conform datelor transmise de către direcţiile de sănătate publică, 2268 de angajaţi din cei 2643, care au depus cereri de redistribuire, au primit un post similar celui pe care l-au avut în unitatea reprofilată în altă unitate din acelaşi judeţ. Dintre cei 2268 angajaţi, 321 sunt medici, 1242 asistenţi medicali, 658 personal auxiliar şi 47 alt personal (ex. farmacişti, biologi, chimişti etc). Procedura tehnică de redistribuire va continua şi în zilele următoare, până vor fi soluţionate toate cererile depuse. “Toţi angajaţii care au depus cerere de redistribuire au un loc de muncă asigurat. Bugetul spitalelor şi serviciilor de ambulanţă care angajează personal redistribuit, din cele 67 unităţi sanitare propuse pentru reprofilare, va fi suplimentat cu sumele necesare acoperirii salariilor personalului medical astfel preluat. În acest sens am transmis şi o circulară în teritoriu”, a declarat ministrul Sănătăţii, Attila Cseke. Demnitarul a solicitat autorităţilor locale, consiliilor judeţene sau primăriilor, să sprijine procesul de redistribuire a personalului din unităţile sanitare, deoarece orice disfuncţionalitate apărută va afecta, nejustificat, angajaţii. “Direcţiile de sănătate publică judeţene au mai raportat că alte 396 de persoane, atât personal medical, cât şi auxiliar din cele 67 unităţi sanitare reprofilate au optat pentru a rămâne în căminele pentru persoane vârstnice, nou înfiinţate”, se arată într-un comunicat al MS.