NĂUCITOR! Parchetul General DOVEDEȘTE că a denunțat PROTOCOLUL cu SRI prin niște COMUNICATE de PRESĂ

07:19:13 / 06 Mai 2018

pentru sorin

De la inceput vreau sa precizez ca nu simpatizez pe nimeni, insa nu ai inteles nimic, din toata aceasta mare problema, cu protocoalele si abuzurile,,,, sa fie la p[uiscarie toti cei care au furat, abuzat, etc,,, DAR, pe probe clare si concludente , nu pe interceptari telefonice si denunturi facute de alti puscariasi, sau alte persoane, care sub protectia anonimatului, oferit de procurori, declara ce doresc acestia,,,, procurorii sa puna osul la treaba, sa caute probe, inscrisuri, docimente, etc,,, si sa trimita in judecata, altfel,,,ramanem tot in anul 1950, cand te trezeai la puscarie si nu stiai dc, si de la cine .....despre asta este vorba...