Pe data de 14 august, la ora 17.00, în ajunul sfintei sărbători a Adormirii Maicii Domnului, Aula Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman” va găzdui lansarea unei cărţi-document de excepţie, evenimentul fiind organizat de editura Telegraf Advertising, în colaborare cu Liga Navală Română, filiala Constanţa şi Clubul Amiralilor. Este vorba despre cartea „Naufragiul navelor Paris şi You Xiu”, care aduce în atenţie cel mai mare accident naval din istoria portului Constanţa, petrecut în anul 1995, în urma căruia şi-au pierdut vieţile 54 de marinari străini. Acum 13 ani, cotidianul „Telegraf” era singurul ziar din România care aducea la cunoştinţa opiniei publice primele date despre această tragedie navală. Autorii cărţii sînt cunoscutul jurnalist de investigaţie Constantin Cumpănă şi fiul acestuia, Andrei-Dorian Cumpănă. Aflat la cel de-al treilea volum-document, după „Tragedia navei Independenţa – cea mai mare catastrofă din istoria navigaţiei maritime româneşti” şi „Catastrofa navei Unirea – cel mai mare accident naval mondial din anul 1982”, ziaristul şi scriitorul Constantin Cumpănă a acordat un amplu interviu cotidianului „Telegraf” în care a vorbit despre cum s-a născut această nouă carte, despre informaţiile şi imaginile inedite pe care le cuprinde, precum şi despre factorii care au condus la producerea celui mai mare accident naval din istoria portului Constanţa.

Reporter: Vă pregătiţi, deja, pentru lansarea celui de-al III-lea volum, în care continuaţi seria dezvăluirilor despre mari tragedii navale, dar, de data aceasta, abordaţi un subiect despre cel mai mare accident naval din istoria portului Constanţa, în care au fost implicate două nave străine, „Paris“ şi „You Xiu“. Care a fost motivaţia?

Constantin Cumpănă: În primul rînd, pentru că am fost implicat direct în investigarea acestui caz, încă din timpul desfăşurării tragicului eveniment din seara zilei de 4 ianuarie 1995 şi în zilele care au urmat. Am păstrat toate însemnările personale, fotografiile şi unele documente din acea vreme şi, iată, acum le-am aşezat între copertele acestei cărţi-document. Un alt motiv pentru care am decis abordarea acestor subiecte, mă refer şi la tragedia navei „Independenţa“ şi catastrofa navei „Unirea“, este legat de dorinţa mea de a lăsa generaţiilor viitoare aceste date, informaţii, fotografii, documente şi alte mărturii ce se regăsesc în aceste cărţi. Este mult mai facil, pentru cei interesaţi de astfel de evenimente, să deschidă copertele unei cărţi şi să afle într-un singur loc aproape tot ceea ce se găsesc, dacă se mai găsesc, în multe arhive, biblioteci, la martori, supravieţuitori şi alte surse de documentare.

Rep.: La data producerii tragediei, eraţi redactor-şef al Secţiei „Eveniment“ a cotidianului „Telegraf“, primul şi singurul ziar din România care a publicat, pe 5 ianuarie 1995, ştirea despre cumplitul eveniment. Ne puteţi spune cum aţi mobilizat echipa de jurnalişti în acea noapte de 4 spre 5 ianuarie, astfel încît, dimineaţa, la prima oră, „Telegraf”-ul să aducă la cunoştinţa opiniei publice informaţii despre această catastrofă navală?

C.C.: Nu voi uita niciodată acele clipe. Patronii ziarului erau plecaţi din ţară şi rămăseserăm noi, şefii de secţii, să „facem“ ziarul. Era în ziua de 4 ianuarie 1995, prima zi de muncă după Revelion, şi lumea încă nu-şi revenise după sărbătorile de iarnă, Crăciunul, Revelionul, Sfîntul Ion... Ziarul trebuia să iasă în 16 pagini şi nu aveam efectiv materiale cu ce să-l „umplem“. Reporterii „mişunau“ pe la toate instituţiile, unii se aflau în celebrele „patrulări de rutină“, dar... nimic nu se întîmpla în Constanţa, nu un accident, nu un incendiu, nu un scandal, nu o conferinţă de presă, nimic, nici un eveniment, absolut nimic... Chiar glumeam cu colegii că erau „deschise“ doar Poliţia, Pompierii şi spitalele, dar nici de aici nu aveam subiecte... Mai rămăseseră de completat trei pagini şi, cea mai mare problemă, nu aveam cu ce să deschidem ziarul. Ajunseserăm să „importăm“ subiecte din alte pagini, chiar din cea de „Externe“. Stăteam şi aşteptam, nu ştiam ce, dar timpul trecea implacabil, iar cei de la tipografie urlau că n-au de lucru, că e tîrziu şi ne ameninţau că pleacă acasă!... Vă rog să mă credeţi că eram atît de preocupat şi stresat, încît habar nu aveam ce urgie, ce dezlănţuire a stihiilor naturii era afară!... Sună telefonul. Era ora 19,30. La aparat se afla una dintre colegele noastre, Gina Anton, venită de cîteva zile în cadrul redacţiei, care avea nişte probleme medicale în „Urgenţa“ Spitalului judeţean. Aici aflase că se primise dispoziţie să fie pregătite mai multe rezerve şi paturi, pentru preluarea de urgenţă a mai multor răniţi, victime ale unui accident colectiv ce avusese loc în portul Constanţa. Aşa erau informaţiile iniţiale. Abia pe urmă, după ce noi, cei din redacţie, ne-am pus în mişcare şi ne-am contactat sursele, am aflat că, de fapt, era vorba despre naufragiul a două nave.

Imediat am convocat pe ceilalţi reporteri, cameramani de la TV Neptun, şoferi şi am format ad-hoc un fel de „comandament în situaţie de urgenţă“. Toţi au plecat în punctele prestabilite: Port Control, Spitalul Port, Grupul de Intervenţie şi Salvare Navală, remorcherul „Viteazul“, societăţile de scafandri şi navele lor de intervenţie şi, desigur, la digul de Nord. Se adusese şi o tanchetă de la o unitate militară din Basarabi, cu intenţia de a fi trimisă pe dig la locul dublului naufragiu, dar, din cauza furtunii, nu a mai ajuns unde trebuia. Ofiţerii de la Căpitănia Zonală Constanţa erau în situaţie specială. La fel, Marina militară, Pompierii, Poliţia, Statul Major al Apărării Civile, Prefectura... intraseră în stare de alarmă.

Vă rog să-mi permiteţi să precizez în mod special şi doresc să mă fac bine înţeles: producerea acestei catastrofe nu a fost un motiv de satisfacţie în plan jurnalistic, pentru că, vezi Doamne, bine că aveam ce scrie „la ziar“! Această tragedie s-a întîmplat pur şi simplu şi, dacă tot s-a întîmplat, noi trebuia să ne facem meseria, să fim la faţa locului şi să investigăm cazul. Vă asigur că ziarul oricum apărea, pentru că trebuia să apară, chiar dacă nu aveam un „subiect tare de pagina întîi“. Şi, credeţi-mă, nu a fost deloc uşor, mai ales reporterilor care au mers la faţa locului, noaptea, pe un frig cumplit, ninsoare violentă, valuri de 8 - 10 metri înălţime, apă şi bucăţi de dig aruncate peste maşina redacţiei, vînt de peste 30 metri pe secundă, rău de mare, pentru că unii au plecat la bordul unor nave în zona sinistrului, totul într-o competiţie cu timpul.

La ora 04.30 a dimineţii de 5 ianuarie 1995 încă mai primeam, prin staţia de emisie-recepţie, informaţii despre catastrofă. Nu mai era timp să aştept venirea colegilor mei de pe teren. Le-am prelucrat, le-am redactat şi, astfel, la ora 5.30, cotidianul „Telegraf“ era primul şi singurul ziar din România care aducea la cunoştinţa opiniei publice informaţii despre cumplita tragedie. După ce a ieşit ziarul din rotativă, am luat cîteva exemplare, am pus într-o sacoşă o sticlă cu cafea şi alta cu ceai fierbinte, pîine şi ceva de-ale gurii. Am plecat în port să mă întîlnesc cu colegii mei, care erau efectiv epuizaţi şi înfometaţi. Cînd au văzut ziarul nici nu le venea să creadă. Nu trecuse decît o oră de cînd îmi transmiseseră prin staţii ultimile informaţii, iar acum aveau ziarul în faţă!...

Vreau să vă mai spun că în zilele ce au urmat producerii catastrofei, tehnicienii de la TV Neptun au fost absolut admirabili, reuşind să pună la dispoziţia scafandrilor aparatura cu care s-au obţinut imagini subacvatice de la cele două epave. La fel şi cameramanii, care au fost „pe baricade“, zi şi noapte, pentru a ţine la curent opinia publică despre tot ceea ce s-a întîmplat. De asemenea, reporterii din acea vreme de la „Telegraf“ au acţionat, şi nu exagerez deloc, cu dăruire şi spirit de sacrificiu, fiind prezenţi peste tot şi oricînd, obţinînd informaţii, opinii, fotografii, documente... tot ce ţine de munca de investigaţie a unui jurnalist profesionist. A doua zi după accident, redacţia ziarului „Telegraf“ a fost asaltată de telefoane ale agenţiilor de presă, radio, televiziuni naţionale şi internaţionale; au fost transmise corespondenţe telefonice la radio „Europa liberă“

Pe baza imaginilor şi informaţiilor obţinute de cameramani şi reporterii de la „Telegraf“, TV Neptun, deşi nu emitea la acea dată, a realizat filmul documentar „Şi Dumnezeu se odihneşte“, inspirat de acest tragic accident.

Rep.: În opinia dvs., ca jurnalist de investigaţie, care a studiat acest caz îndeaproape, cine ar fi trebuit să se facă răspunzător pentru eşuarea operaţiunilor de salvare a marinarilor?

C.C.: La producerea acestui sinistru naval au concurat trei factori foarte importanţi: condiţiile hidro-meteorologice extreme - potrivit specialiştilor o astfel de furtună are loc o dată la 12 ani, indecizia comandanţilor celor două nave, corelată cu unele defecţiuni apărute la motoare şi vinciul de ancoră, şi, să fim realişti, dotarea tehnică din acea vreme, sub orice critică, a Grupului de Intervenţie şi Salvare Navală şi a celorlalte societăţi „specializate“ în astfel de intervenţii, lipsa de antrenament şi pregătire profesională, inexistenţa unui plan de intervenţie în asemenea cazuri etc. Dacă măcar unul dintre aceşti factori nu ar fi existat în ecuaţia accidentului fie tragedia nu ar fi avut loc, fie proporţiile acesteia ar fi fost mult limitate şi nu ar fi existat atîtea pierderi umane. Sînt convins că Dumnezeu nu greşeşte, Natura este indiferentă, deci rămîne singurul vinovat... Omul! (va urma).