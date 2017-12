La sediul Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate(SCMD) a avut loc, miercuri, lansarea lucrării Naufragiul submarinului „Garinus”, în prezenţa unor generali, amirali şi cadre în rezervă şi în retragere, membri ai ANCRR, Clubului Amiralilor şi SCMD. Autorul lucrări este colonelul în rezervă Costinel Petrache, personalitate militară cu un discurs foarte dur la adresa celor care au contribuit la decimarea morală a speranţei, modestiei şi a decenţei în care militarii au fost obişnuiţi să traiască. În cuvântul său, autorul a precizat că lucrarea este un pamflet, că totul este o ficţiune în care sunt prezentate toate laturile organismului militar românesc actual şi în care pot fi lesne recunoscute personaje din conducerea armatei române. Autorul a arătat că multora din aceste tare, cei prezenţi le-au fost nu doar contemporani, le-au fost martori, o parte le-am cunoscut, altele s-au petrecut sub ochii noştri, dar… am văzut şi am tăcut! Col.(r) Remus Macovei, preşedintele Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate – Filiala Constanţa, a mulţumit autorului pentru realizarea sa de excepţie, susţinând că este absolut necesară în acest moment şi pentru că la acest eveniment a reuşit să determine participarea pensionarilor militari din toate organizaţiile constanţene, făcând un apel la depăşirea tuturor orgoliilor şi la desfăşurarea unor acţiuni dinamice pentru apărarea onoarei şi demnităţii tuturor militarilor.