Nava Asian Glory transporta arme?

Potrivit unei agenţii de presă bulgare, un post iranian de televiziune a informat că nava britanică „Asian Glory”, cu doi navigatori români la bord, capturată de piraţii somalezi, ar trasporta nu numai maşini, ci şi arme. Nava, care se îndrepta spre Arabia Saudită, venea din Singapore când a fost capturată de piraţi. Corespondentul postului iranian de televiziune susţine că vaporul transporta arme pentru Arabia Saudită, în vederea lansării de atacuri asupra unor militanţi yemeniţi. Postul de televiziune Press TV confirmă că piraţii au cerut 15 milioane de dolari pentru eliberarea navei, cea mai mare răscumpărare cerută vreodată. Este puţin probabil, însă, ca recompensa să fie plătită în forma solicitată de piraţi. Cel mai probabil, în urma negocierilor, suma va ajunge la 3-4 milioane de dolari. „Asian Glory”, sub pavilion britanic, a fost capturată de piraţi pe 1 ianuarie. Echipajul navei este format din 25 de persoane, dintre care opt bulgari, doi români, zece ucraineni şi cinci indieni. Alţi doi români se află la bordul navei britanice „St. James Park”, capturată de piraţii somalezi pe 28 decembrie. Cargoul transportă substanţe chimice din Spania către Thailanda şi are la bord 26 de membri ai echipajului. Un alt român se află pe cargobot-ul libian „M/V RIM”, capturat de piraţii somalezi pe 3 februarie. Cargoul, proprietate a societăţii libiene White Sea Shipping, naviga în afara culoarului de securitate. Potrivit liderului Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu, nava are la bord zece marinari, unul dintre aceştia fiind român, iar ceilalţi nouă sirieni. „Nava „M/V RIM”, fostă „Râmnicu Vâlcea”, a fost fabricată în 1973 la Galaţi şi a făcut parte din flota românească. Cargoul a fost vândut Belgiei, ajungând în prezent în posesia armatorului libian”, a declarat, Adrian Mihălcioiu.