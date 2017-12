Navă încărcată cu ţigări de contrabandă

În urma unui control de rutină efectuat la bordul unui cargou sosit în Portul Constanţa, oamenii legii au găsit ascunse în sala maşini a navei ţigări de contrabandă. Reprezentanţii Direcţei Judeţene de Accize şi Operaţiuni Vamale (DJAOV) spun că, vineri dimineaţă, au procedat la efectuarea unui control amănunţit, la intrarea în ţară, asupra navei Spiridon II, sub pavilion Togo. În urma verificărilor, vameşii au găsit 10.000 de ţigarete marca “Three Stars” şi 4.800 de ţigarete marca “Boss”. Oamenii legii spun că ţigările erau ascunse în sala maşini, sub panoul de comandă. Întreaga cantitate de marfă a fost reţinută în vederea confiscării, iar comandantul navei a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 5.000 lei. Ultimul caz de acest gen a fost descoperit în Portul Constanţa anul trecut, la sfârşitul lunii iulie. La acea dată, în timpul unei misiuni de patrulare, poliţiştii de frontieră au oprit pentru control, în dreptul porţii de acces numărul 1 a Portului Constanţa, un autoturism marca Dacia, la volanul căruia se afla constănţeanul Radu Haiduc, de 36 ani, domiciliat în Constanţa. În urma controlului, oamenii legii au găsit în portbagajul maşinii 2.000 pachete de ţigări marca L&M Red Label. Şoferul a declarat în timpul anchetei că a primit ţigările de la echipajul unei nave ancorate în portul Constanţa. O echipă formată din ofiţeri DOPM, vameşi şi reprezentanţi ai Căpităniei Zonale Constanţa a urcat la bordul navei Eltem, sub paviolion Comores, unde a descoperit 5.000 pachete Assos şi 5.500 pachete L&M netimbrate, care erau ascunse în spatele unui perete fals.