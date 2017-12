Navă LPG arestată în Portul Midia

Inspectorii Port State Constrol (PSC) din cadrul Autorităţii Navale Române au reţinut, la sfîrşitul săptămînii, o navă de transport gaz petrolier lichefiat (LPG) care prezenta mai multe deficienţe majore. Tancul „Blue Gas”, sub pavilion Italia, trebuia să efectueze operaţiuni de descărcare la dana LPG a Portului Midia, însă din cauza unor defecţiuni la compresoare, descărcarea nu a fost posibilă. Ofiţerii din cadrul ANR au inspectat nava şi au depistat 18 deficienţe dintre care şapte majore, care au dus la reţinerea ei. Dintre celelalte deficienţe grave menţionăm defecţiunile de la pompa de incendiu de urgenţă, la radarul de 9 GHz şi la staţia radio. De asemenea, la bordul navei nu au fost găsite nici hărţile cu zona de coastă. Aceasta este cea de a treia navă tip LPG cu deficienţe grave care a venit, anul acesta, să opereze în Portul Midia. Tot ieri, inspectorii PSC au mai reţinut o navă care nu corespunde standardelor navale. Este vorba despre nava frigider „Glacier Bay”, sub pavilion Antigua, care descarcă banane în dana 11 a Portului Constanţa. În urma inspecţiei tehnice, ofiţerii ANR au constatat că nava are şase deficienţe, însă reţinerea a fost impusă pentru că staţia radio GMDSS nu funcţionează. Niciuna dintre cele două nave nu vor părăsi Portul Constanţa şi respectiv Midia, numai după efectuarea unei reinspecţii PSC, care să ateste rectificarea deficienţelor majore constatate.