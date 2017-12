Navă militară, construită cu resturi de la World Trade Center

O navă a marinei americane construită parţial din rămăşiţele de la World Trade Center a ajuns ieri la New York. Vasul a costat un miliard de dolari şi a fost întâmpinat de urmaşii victimelor atentatelor din 11 septembrie 2001. Nava de război USS New York a tras 21 de salve de tun în memoria victimelor atentatelor de acum opt ani, în timp ce s-a apropiat de sudul Manhattanului. Ceremonia a avut loc nu departe de Ground Zero, acolo unde au fost distruse Turnurile Gemene. Atentatele teroriste de atunci au curmat aproape 3.000 de vieţi. Pentru cei care au participat la eveniment, momentul a avut semnificaţii deosebite. După oprirea la Ground Zero, nava, escortată de aproape 25 de alte vase, a navigat de-a lungul râului Hudson, spre podul George Washington.

Construită pe şantierele navale din Louisiana, USS New York este făcută din şapte tone şi jumătate de oţel provenind de la Turnurile Gemene şi are o lungime de peste 200 de metri. Nava va transporta soldaţi americani către zonele de conflict. Potrivit marinei americane, ceremonia oficială de inaugurare a navei va avea loc sâmbătă.