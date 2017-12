Nava „Queen Mary”, în premieră, în Portul Constanţa

Toamna aduce nave în premieră în Portul Constanţa. Următorul pasager - „Ocean Majesty” - este programat să ajungă vineri în Dana de Pasageri. Vasul aparţine companiei de croaziere Majestic International Cruises şi are o capacitate maximă de 621 pasageri şi 257 membri ai echipajului. Nava va staţiona 12 ore, urmând ca, a doua zi, locul ei să fie preluat de vasul Costa Mediterranea, aflat la a cincea sosire în Portul Constanţa, în acest an. Costa Mediterranea este de cinci ori mai mare şi are o capacitate de 2.114 pasageri, la care se adaugă 912 membri ai echipajului. Reprezentanţii Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa au arătat că binecunoscuta companie italiană din care face parte şi Costa Mediterranea, Costa Crociere, a anunţat că, în 2013, analizează să aducă la Constanţa nave cu capacităţi foarte mari. Tot sâmbătă va ajunge în Port şi nava Silver Wind. Pasagerul are o capacitate de 296 pasageri, are dotări specifice unei nave de lux şi este operat de compania Silversea Cruises. O apariţie de renume va fi escala cunoscutei nave „Queen Victoria”, ce aparţine companiei englezeşti Cunard. Ea este programată să vină în Portul Constanţa duminica viitoare. Însă „Azura”, cea mai mare navă care va ajunge în acest sezon în Portul Constanţa va sosi în 30 septembrie. Ea aparţine companiei P&O Cruises şi are o capacitate de 3.096 pasageri, la care se adaugă 1.226 de persoane care lucrează la bordul navei.