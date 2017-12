Navă Star Wars, realizată din piese Lego

Compania daneză Lego a instalat de joi, în Times Square, din New York, o copie în mărime naturală a celebrei nave de vânătoare X-Wing din filmele din seria Star Wars / Războiul Stelelor, acesta fiind cel mai mare model realizat vreodată din piesele multicolore în formă de cărămizi. Nava expusă este compusă din peste 5,3 milioane de piese Lego, cântăreşte 20 de tone şi a avut nevoie de 17.000 de ore de muncă, fiind realizată de 32 de persoane. „Am construit lucruri destul de mari pentru Lego, dar acesta este cu adevărat cel mai mare de până acum”, a declarat Erik Varszegi, inginer constructor la Lego, cu ocazia ceremoniei de dezvelire a machetei, spre încântarea numeroşilor curioşi şi turişti prezenţi la eveniment. „Este o replică în mărime naturală, de aceeaşi talie cu aceea care a fost construită pentru film”, a adăugat acesta.

Asamblarea a durat peste un an. Nava a fost mai întâi concepută în Cehia, fiind trimisă apoi cu vaporul în SUA, asamblată în trei bucăţi mari la New Jersey, apoi a ajuns cu camionul la New York, în Times Square, în noaptea de miercuri spre joi. Această construcţie uriaşă participă la promovarea noului serial de desene animate „The Yoda Chronicles”, care va fi difuzat pe Cartoon Network. După cele 48 de ore petrecute la New York, macheta va fi transferată la Legoland în California, unde va fi expusă alături de machetele a două construcţii celebre: Taj Mahal şi Congresul american.