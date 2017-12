Navă sub pavilion de complezenţă reţinută în Portul Constanţa

Inspectorii Port State Control (PSC) din cadrul Autorităţii Navale Române (ANR) au reţinut, luni seară, nava „Sormovo“, sub pavilion St. Kitts, care a sosit în Portul Constanţa pentru a încărca gips panelat. Potrivit directorului Departamentului Operaţiuni Navale, din cadrul ANR, Şerban Berescu, la efectuarea inspecţiei s-a depistat că nava prezintă aprox. 40 de deficienţe, a fost catalogată ca fiind sub standard şi s-a dispus reţinerea acesteia în Portul Constanţa. În timpul controlului, inspectorii PSC au constatat că vasul are motopompa de avarie defectă, că separatorul de santină nu funcţionează corespunzător, ofiţerii nu sînt familiarizaţi cu sistemul de guvernare al navei, nu cunoşteau limba engleză şi comunicau foarte greu între ei. De asemenea, tabelul cu orele de muncă şi odihnă ale marinarilor lipsea, în sala maşini erau scurgeri masive de combustibil şi uleiuri de la motorul principal, iar în santină erau hidrocarburi în exces. Cu alte cuvinte, inspectorii ANR au depistat la bordul navei „Sormovo“ zeci de deficienţe care demonstrează încă o dată vapoarele care navigă sub pavilion de complezenţă (Sierra Leone, Georgia, Insulele Comore, Coreea de Nord, Cambodgia, Mongolia, St Kitts), sînt cele mai vechi şi defectuoase, deoarece statele respective sînt permisive, iar armatorii nu sînt obligaţi să investească în întreţinerea şi reparaţia vapoarelor. Nava „Sormovo“ va rămîne în dana 38 a Portului Constanţa pînă îşi va remedia toate deficienţele care au dus la reţinerea ei.