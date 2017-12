Nave ale companiei de securitate Blackwater vor proteja vasele de atacurile piraţilor

Compania americană de securitate Blackwater intenţionează să combată piraţii, prin lansarea unei flotile de nave ce pot fi închiriate, relatează ”The Independent” în ediţia electronică. Firma, care a căpătat notorietate la nivel internaţional după ce angajaţii săi au ucis civili în Irak, a echipat deja un vas, denumit The McArthur, care are capacitatea de a transporta pînă la 40 de persoane înarmate. The McArthur va ajunge la sfîrşitul acestui an în Golful Aden, unde au avut loc cele mai recente atacuri ale piraţilor somalezi, iar alte trei sau patru nave de acelaşi tip se vor alătura acesteia. Compania Blackwater, care are legături cu administraţia republicană de la Washington, a fost cercetată de Congresul american şi de Guvernul irakian, după ce angajaţii săi au ucis anul trecut 17 persoane în Piaţa Nisoor din Bagdad, masacrul conducînd la schimbarea legislaţiei din Irak privind contractorii din domeniul securităţii. Mai multe companii de securitate s-au angajat să trimită vase în acea regiune, în pofida prezenţei unor nave de război britanice, americane, ruseşti şi indiene.

Rusia va trimite alte nave de război pentru a patrula în apele din apropierea Somaliei, cu scopul de a lupta împotriva pirateriei, a declarat, joi, comandantul-şef al Marinei ruse. ”După Cutezătorul, alte nave ale Marinei ruse se vor îndrepta spre regiune”, a precizat amiralul Vladimir Visoţki, făcînd referire la o navă trimisă în zonă în septembrie. ”Acest lucru este necesar, avînd în vedere situaţia existentă în vecinătatea Cornului Africii şi în golful Aden, unde piraţii somalezi şi-au sporit considerabil activitatea”, a adăugat el. Potrivit datelor furnizate de Biroul Maritim Internaţional (BMI), 94 de nave au fost atacate, în cursul acestui an, de piraţi somalezi, în Oceanul Indian şi în golful Aden, indicînd un fenomen în creştere. Guvernele statelor din Africa de Est nu acţionează eficient împotriva acestui fenomen şi nu au trupe ale poliţiei care să patruleze pe litoral. În septembrie, Rusia a trimis în această regiune nava Cutezătorul, care are aproximativ 200 de membri ai echipajului, după ce piraţii capturaseră un cargo ucrainean ce transporta tancuri şi care avea la bordul său marinari ruşi.

Pentagonul a apreciat, miercuri, că abordarea militară nu este adecvată ca măsură împotriva actelor de piraterie din Cornul Africii, sugerînd că marile companii maritime ar trebui să depună eforturi suplimentare pentru a-şi proteja navele. ”Putem trimite toate forţele navale din lume acolo, dar acest lucru nu va rezolva niciodată problema”, a declarat Geoff Morrell, purtător de cuvînt al Pentagonului. ”Este necesară o abordare globală din partea comunităţii internaţionale, privind marea, privind litoralul, cu implicarea guvernelor, cu dezvoltare economică”, a adăugat el. Morrell a afirmat că, în momentul de faţă, piraţii reţin cel puţin 18 nave şi 330 de ostatici, aşteptînd plata unor răscumpărări. Cel mai spectaculos atac înregistrat în largul Somaliei a avut loc la sfîrşitul săptămînii trecute, cînd piraţii au capturat un petrolier saudit de mari dimensiuni, la 800 de kilometri sud-est de Mombasa. Piraţii au ocupat nava - cu o lungime de 330 de metri şi transportînd o încărcătură de 300.000 de tone de petrol în valoare de circa 100 de milioane de dolari - şi cer plata unei răscumpărări de 25 de milioane de dolari pentru eliberarea petrolierului şi a celor 25 de membri ai echipajului. Purtătorul de cuvînt al Pentagonului a cerut Consiliului de Securitate ONU să prelungească rezoluţia care autorizează lansarea de operaţiuni împotriva piraţilor. El a apreciat însă că şi companiile comerciale trebuie să se limiteze la utilizarea culoarelor maritime sigure, aflate la distanţă de ţărmuri şi să investească în măsuri de protecţie, inclusiv gărzi înarmate. În Golful Aden urmează să înceapă, la 8 decembrie, o operaţiune navală europeană de luptă împotriva pirateriei.

Piraţii somalezi care capturaseră o navă din Hong Kong, în urmă cu două luni, au primit o răscumpărare în schimbul eliberării echipajului acesteia, miercuri. ”O răscumpărare a fost plătită. Vasul a părăsit apele somaleze miercuri seară, fără probleme şi se îndreaptă spre apele internaţionale, în direcţia Hong Kong. Nimeni nu a fost rănit”, a declarat o purtătoare de cuvînt a companiei Sinotrans Shipping. Vasul MV Great Creation fusese capturat la 18 septembrie. Piraţii au preluat, marţi, controlul asupra unui alt cargobot din Hong Kong şi operat de o companie iraniană, în Golful Aden, în largul coastelor Yemenului.