Nave care urmau să vină pe Dunăre în România, oprite din cauza inundaţiilor

Şase nave cu mai mult de 150 de pasageri fiecare nu au mai putut pleca din localitatea germană Passau şi astfel nu au mai ajuns pe Dunăre în România în ultimele patru zile, după ce ploile abundente au provocat creşterea nivelului apelor fluviului pe teritoriul Germaniei, Austriei şi Ungariei. \"Începând de vineri şi până azi (marţi - n.r.) au fost anulate şase nave cu peste 150 de turişti germani fiecare. Navele trebuiau să plece din Germania, de la Passau, dar circulaţia pe Dunăre este închisă pe teritoriul Austriei şi Ungariei\", a declarat Gheorghe Mărginean, proprietarul agenţiei Karpaten Turism, care asigură serviciile la sol pentru turiştii din peste 80% din navele de croazieră care vin pe Dunăre în România. În acest an, Karpaten va asigura serviciile pentru 934 de nave de croazieră care ajung pe Dunăre în România în perioada 21 martie-28 noiembrie. Mărginean spune că se estimează că de săptămâna viitoare cotele apelor Dunării vor scădea, iar circulaţia navelor de croazieră va reveni la normal. \"În România, circulaţia pe Dunăre nu va fi afectată, din cauza lăţimii mai mari a fluviului\", a mai spus reprezentantul agenţiei de turism. Mircea Vladu, directorul general al agenţiei de turism Prestige Tours, spune că alte două nave, pentru care se va ocupa de serviciile la sol, sunt în pericol să fie anulate în următoarele zile. Fiecare dintre cele două vapoare are, de asemenea, peste 150 de pasageri.Un turist străin plăteşte pentru o croazieră pe Dunăre peste 80 de euro pe zi, cu pensiune. Media de vârstă pe navele de croazieră fluviale variază de la 65 de ani până pe la 80 de ani. Turiştii dorm pe navă şi în fiecare zi fac excursii opţionale. În fiecare an ajung în România în croaziere pe Dunăre aproximativ 140-150.000 de turişti străini. Cei mai mulţi dintre ei provin din Germania, dar sunt şi turişti austrieci şi americani. Dunărea a atins un nivel record de 8,90 metri la Budapesta duminică, însă apoi apele fluviului au început să se retragă.