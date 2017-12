Nave cu ţigări de contrabandă

Poliţiştii de frontieră şi vameşii constănţeni au descoperit la bordul a două nave ţigări de contrabandă în valoare de câteva sute de euro. Oamenii legii spun că prima descoperire a fost făcută în dana 31 a Portului Constanţa, la bordul M/N „SALI“, sub pavilion Siria. În urma controlului vamal de sosire al navei, au fost descoperite ascunse şi nedeclarate, în compartimentul sala maşini şi în cabina comandantului, 1.600 ţigarete „Winston“ şi 1.180 ţigarete „Gitanes Blondes“, în valoare de 260 euro. Pentru nedeclararea produselor din tutun în declaraţia proviziilor de bord, comandantul navei a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 5.000 lei. Totodată, poliţiştii de frontieră spun că, în timpul controlului, a fost identificat la bord şi un cetăţean român care nu deţinea aviz de acces. A doua descoperire a fost făcută de poliţiştii de frontieră din Cernavodă. Anchetatorii spun că aveau informaţii că la bordul unui şlep sub pavilion românesc s-ar afla ţigări de contrabandă. În timpul controlului, unul dintre marinari le-a declarat autorităţilor că deţine o anumită cantitate de ţigări pentru uz personal pe care a cumpărat-o din Serbia contra sumei de 700 de euro. Poliţiştii de frontieră au descoperit în două compartimente din sala maşini 18.000 de ţigarete care aveau aplicată banderolă de marcaj emisă de autorităţile din Serbia. Întreaga cantitate de ţigări a fost reţinută în vederea confiscării, iar pe numele marinarului a fost întocmită o lucrare penală sub aspectul comiterii infracţiunilor de deţinere şi transport a bunurilor care trebuie plasate sub regim vamal şi deţinere în afara antrepozitului fiscal pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, marcate necorespunzător.