Nave de război din cadrul Blackseafor, în portul ucrainean Sevastopol

Cinci nave de război aparţinînd Grupului naval pentru Cooperare în Marea Negară (Blackseafor) au sosit, vineri, în portul ucrainean Sevastopol, pentru o vizită de prietenie de patru zile. Înfiinţată în mod formal în 2001, la iniţiativa Turciei, Blackseafor - care grupează Turcia, Bulgaria, Ucraina, România, Georgia şi Rusia - realizează operaţiuni de căutare, salvare şi monitorizare a mediului şi organizează vizite de prietenie între ţările riverane Mării Negre. Conform cartei sale, navele aparţinînd Blackseafor pot fi detaşate şi în cadrul unor operaţiuni de menţinere a păcii, în baza unui mandat ONU sau OSCE.

Exerciţiile din acest an ale Blackseafor se vor derula sub comanda forţelor navale bulgare. Un purtător de cuvînt al Flotei ruse de la Marea Neagră a declarat că navele Blackseafor vor desfăşura în special operaţiuni de monitorizare a pescuitului comercial, interceptare şi urmărire a vaselor suspecte, comunicare şi manevre tactice. Vasele de luptă georgiene nu au participat timp de mai mulţi ani la exerciţiile Blackseafor şi nu vor lua parte nici la activităţile următoare. Rusia a anunţat că nu va participa la niciun exerciţiu naval comun în care sînt implicate vase de război georgiene. Georgia şi Rusia şi-au întrerupt legăturile diplomatice după războiul din august 2008, pe tema Osetiei de Sud, care a izbucnit cînd forţele georgiene au atacat provincia separatistă, în încercarea de a o readuce sub controlul autorităţilor centrale de la Tbilisi.