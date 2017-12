Navele BLACKSEAFOR, în Portul Constanţa

Navele militare care participă în cadrul fazei a doua din cea de a XII-a activare a Grupului de Cooperare Navală din Marea Neagră, BLACKSEAFOR, au ajuns, vineri dimineaţă, în Portul Constanţa. Reprezentanţii Forţelor Navale Române spun că, pe parcursul celor patru zile de staţionare în port, vor avea loc vizite oficiale la Comandamentul Flotei şi la autorităţile publice locale, iar echipajele vor avea posibilitatea de a vizita principalele obiective turistice din Constanţa. Totodată, cele şase nave BLACKSEAFOR, RFS Novocherkassk (Federaţia Rusă), TCG Heybeliada (Turcia), BGS Reshitelni (Bulgaria), UPS Cherkasy (Ucraina), GCG Sokhumi (Georgia) şi corveta românească „Contraamiral Horia Macellariu“, împreună cu dragorul maritim „Locotenent Remus Lepri“, vor efectua în apele teritoriale ale României, un exerciţiu de conducere a unui convoi printr-un culoar liber de mine. „Înainte de a ajunge în portul Constanţa, am efectuat o serie de exerciţii în care am avut rezultate bune, dar cred că nu este suficient. După plecarea din Constanţa vom efectua o nouă serie de exerciţii pe mare. La începutul exerciţiului a avut loc o schimbare de ofiţeri între navele participante, iar la bordul navei turceşti a venit un ofiţer român. Am avut ocazia să îl văd în situaţii diferite şi interesante. L-am observat de fiecare dată când eram pe punte şi pot spune că era foarte interesat de activitatea care se desfăşura şi a executat cum trebuie toate sarcinile primite“, a declarat comandantul grupării BLACKSEAFOR, comandor Hakan Güneş.

OPERAŢIUNE DE SALVARE „Am executat o serie de activităţi în portul Varna şi pe timpul marşului spre Constanţa. Ele au constat în executarea de formaţii, reaprovizionare pe mare, manevre de evitare, operaţiuni de salvare a omului pe mare, toate încadrate în obiectivele şi scopul acestei activări“, a spus comandantul corvetei „Contraamiral Horia Macellariu“, căpitan comandor Liviu Coman. Delegaţia formată din comandanţii navelor participante la exerciţiu a fost primită, vineri dimineaţă, de prefectul Constanţei Eugen Bola, subprefecţii Radu Volcinschi şi Iucsel Selamet, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Cristian Darie, viceprimarul Municipiului Constanţa, Decebal Făgădău, şi Petrică Munteanu, directorul Direcţiei Relaţii Internaţionale şi Organizare Evenimente Primăria Constanţa. Cele şase nave ale grupării aflate în dana militară a portului Constanţa pot fi vizitate sâmbătă şi duminică între orele 16.00-18.00.