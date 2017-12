„N-avem nevoie de banii din acordul cu FMI“

ACORDUL CU FMI MERGE ÎNAINTE Nefinalizarea vizitei delegaţiei FMI-BM-CE cu semnarea unei scrisori de intenţie nu înseamnă în niciun fel că acordul cu creditorii internaţionali este suspendat, aşa cum sugerează anumite voci publice, a declarat ieri consilierul premierului, Cristian Socol. Potrivit acestuia, evaluarea din noiembrie se va finaliza cu condiţii agreate de ambele părţi. „România va respecta toate condiţionalităţile convenite cu creditorii internaţionali atât în ceea ce priveşte ţintele macroeconomice, cât şi reformele structurale. Angajamentul total pentru respectarea prevederilor din acordul stand-by, dar şi a noilor reguli de guvernanţă prevăzute în Compactul Fiscal European (Six Pack) se poate vedea din îndeplinirea absolută a ţintelor de parcurs“, a spus Socol. El a precizat că România nu a tras şi nici nu va trage vreun ban de la instituţiile financiare internaţionale (sume disponibile în cadrul acordului preventiv), dintr-un motiv foarte simplu - „Nu avem nevoie“. Socol a mai punctat că România are un tablou macroeconomic solid, cu creştere economică record, inflaţie şi deficit de cont curent la minime istorice, datorie externă în scădere şi datorie publică mult sub pragul de sustenabilitate: „Ţara noastră îndeplineşte azi 10 dintre cele 11 criterii prevăzute în sistemul european (Macroeconomic Imbalances Procedure - mecanism de avertizare timpurie în privinţa dezechilibrelor macroeconomice)“.

BUFFER DE ŞAPTE MILIARDE EURO În plus, spune Socol, România este puternic imunizată în fata şocurilor interne şi externe: „Avem un buffer în Trezorerie de şapte miliarde euro, care asigură peste patru luni din nevoia de finanţare curentă, rezervele BNR sunt mult peste limita de confort, fie că judecăm după regula Greenspan-Guidotti, raportându-le la datoria externă pe termen scurt, după gradul de acoperire a trei luni de importuri sau după acoperirea a cel puţin 20% din M2 (masa monetară - n.r.)“. Consilierul premierului mai subliniază că exporturile au un ritm de creştere mai mare decât cel al datoriei externe pe termen scurt - „România este percepută ca o economie solidă, încrederea în potenţialul nostru fiind reflectată în cote de risc asociate şi costuri de finanţare la minime istorice“.