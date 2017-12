Navigaţie pe Rin cu certificate CERONAV

În data de 22 ianuarie 2014, delegaţii Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV vor discuta, în cadrul unei întrevederi cu reprezentanţii Comisiei Centrale pentru Navigaţia pe Rin (CCNR), demersurile necesare pentru recunoaşterea cursului de marinar fluvial organizat în cadrul sucursalei Galaţi. Recunoaşterea cursului organizat de CERONAV este un pas important atât pentru instituţie, cât şi pentru navigatorii de la bordul navelor de ape interioare din România, care nu vor mai fi nevoiţi să meargă la instruire în alte ţări europene pentru a putea naviga pe Rin. „Acesta este unul dintre cele trei elemente esenţiale ale strategiei CERONAV în ceea ce priveşte instruirea personalului navigant fluvial, celelalte două fiind construirea sediului de la Galaţi, care va dispune de cele mai moderne simulatoare şi facilităţi de instruire, şi conectarea acestuia cu un centru similar din Harlingen, Olanda, în cadrul unui alt proiect european care va permite o mai bună colaborare între două entităţi aflate la capetele coridorului pan-european Rin - Main - Dunăre”, a declarat Ovidiu Cupşa, director general al CERONAV. Potrivit comunicatului de presă al instituţiei, „CERONAV este prima instituţie de pregătire dintr-un stat est-european care iniţiază depunerea documentaţiei necesare recunoaşterii cursului de marinar fluvial în urma adoptării „Procedurii de recunoaştere a cursurilor de calificare pentru marinar de către CCNR”, în data de 5 decembrie 2013. Toate demersurile au fost făcute în cadrul proiectului cu finanţare europeană HINT - „Harmonized Inland Navigation and Transport through education and information technology“, ceilalţi parteneri din Bulgaria, Slovacia, Serbia, Croaţia exprimându-şi deja intenţia de a urma exemplul CERONAV”.

.