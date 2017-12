Navigatori în dificultate

14:42:46 / 31 Martie 2014

Chiar asa??

Domnule Dan ,nu vi se pare corect sa aruncam cu noroi si sa provocam o isterie generala??Va intreb daca este logic ca si in 2014 sa se continue cu neplata salariilor? Nu stiu ce vi se pare dvs logic in faptul ca atatia oameni nu isi primesc banii la timp,ca au copii de crescut carora nu le pot spune ca nu au bani.Cu ce ma incalzeste ca se platesc salariile dupa 3 luni?Ca se stie ca oricum o sa se primesca banii la un moment dat?Ar fi chiar culmea sa nu se plateasca deloc,e ca si cum dvs spuneti sa astept salariul sau sa ma mai si rog de ei sa mi-l plateasca ,de zici ca imi dau bani de la ei din buzunar degeaba,nu ca as fi muncit pe banii aia. Mi se pare logic,din moment ce angajezi oameni si vrei sa existe functionalitate sa iti asumi responsabilitatile,nu vad de ce un angajat cand este chemat la contract trebuie sa isi indeplineasca sarcina,iar cand drepturile sale trebuiesc indeplinite sa se amane.Sa se spuna ca se platesc mai incolo,pe data nu stiu care,trece o luna zic ca la inceputul lunii urmatoare se vor plati ,mai trece una si tot asa.Asadar,vi se pare corect,angajatul sa mearga la munca cand este chemat ,sa fie profi,dar cand vine vorba de angajator sa ti se raspunda ca au probleme?Dar problemele lor nu se mai rezolva de atata timp?De problemele mele doare pe cineva din conducere?De fiecare data cred ca s-a inteles cand firma are probleme.nu m-am dus niciodata sa ma plang ca au intarziat cu 10 zile de la data salariului,nici chiar cu o luna,niciodata,tot pentru binele firmei cum spuneati dvs.Dar deja ,este nesimtire si nu se poate trece asa nepastor prin toata treaba asta.E usor de zis ,sa astepti sa iti vina banii cand vor cei de la conducere.Dar ce te faci,ca avem copii acasa,acestia nu asteapta sa imi bage mie cei de la conducere banii cand vor ei,acestia cresc,au nevoie de multe lucruri si nu m-am angajat la gsp sa stau la mana lor,eu raspund prompt solicitarii lor,sa raspunda si ei ,asemenea .Degeaba imi vin banii dupa 3 luni cand eu deja am acumulat datorii si din banii respectivi nu-mi ajunge decat sa le achit.Nu stiu ce vedeti dvs logic in toata treaba asta?Si pentru cei care zic ca tac pentru ca au o banca ,o familie,asta e si ideea si eu am tacut tot zicand ca se va reglementa situatia,poate va fi mai bine,dar tocmai pentru ca am o familie ,o banca ,nu imi permit sa accept astfel de nereguli.Intelegi o data de doua ori,tot intelegi in decursul anilor,dar pana cand?Tocmai din acest motiv plec,mai sunt si alte firme,eu am fost si la alte firme si niciodata nu s-a intamplat ca la aceasta firma.Probleme pot aparea oriunde dar niciodata nu s-a ajuns aici.De multe ori imi pare rau ca am ales sa vin aici ,avand prosta impresie ca va fi mai bine decat oriunde.Daca voi sunteti de acord cu faptul ca astepti mila lor cand vor ei si sunteti multumiti,nu incercati sa induceti asta tuturor,toti avem drepturi si mai ales dreptul de a vorbi atunci cand suntem nemultumiti,mai ales ca nu cerem nimic ce nu ni se cuvine,nu cerem in avans bani.Din cauza unora ca voi nu se schimba nimic in tara asta,pentru ca nu stim decat sa inghitim mizeriile altora si sa fim bataie de joc,doar pentru a nu fi dati afara,ca avem o familie.Toti o facem ,pentru binele nostru si al familiei,dar pana cand?Asa o sa creasca si copii nostri,cu mentalitatea ca nu au voie sa isi ceara drepturile ,din varii motive.cu stima