Navigatorii, împiedicaţi să adopte

Pentru familiile care îşi doresc un copil, dar, din diverse motive, nu pot să aibă unul pe cale naturală, adopţia reprezintă cea mai la îndemână posibilitate de a-şi îndeplini visul. Pentru că procesul de adopţie dura, în unele cazuri, chiar şi câte doi ani, parlamentarii au decis modificarea Legii Adopţiei. Din păcate, prevederile actului normativ, care a intrat în vigoare în acest an, au făcut ca mai mulţi constănţeni să-şi piardă dreptul de-a adopta. „Noua Lege a Adopţiilor a introdus criteriul reşedinţei familiei care adoptă, în locul criteriului domiciliu. De exemplu, o familie care are domiciliul legal în Baia Mare, dar locuieşte de cel puţin 12 luni (consecutiv) în Constanţa, poate solicita adopţia în oraşul în care locuieşte. Este permis un interval de absenţă de trei luni”, a declarat şeful Biroului Adopţii şi post-adopţii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), Afrodita Pârvuleţ. După introducerea noului criteriu, navigatorii constănţeni s-au văzut puşi în imposibilitatea de-a mai putea adopta, în condiţiile în care voiajele efectuate durează mai mult de trei luni şi sunt mai multe de unul într-un an. Aşa se face că, de la intrarea în vigoare a noului act normativ, în cazul a opt constănţeni atestatul de adopţie (dovada prin care familia adoptatoare dovedeşte că îndeplineşte toate criteriile pentru a putea înfia un copil - n.r.) a fost suspendat, iar pentru alţi şase constănţeni, atestatele au fost refuzate.

ADOPŢII DOAR PRIN SOŢII „Potrivit noilor prevederi legale, navigatorii pot adopta doar dacă cererile sunt depuse de soţie. Practic, trebuie urmaţi doi paşi în loc de unul. Soţia solicită atestarea (trebuie să aibă un venit lunar stabil), iar dacă cererea este aprobată şi adopţia are loc, soţul poate înfia, la rândul lui, copilul soţiei”, a mai declarat Pârvuleţ. Potrivit directorului DGASPC, Petre Dinică, au fost depuse amendamente la Legea Adopţiei pentru a corecta această discriminare încă de anul trecut, dar nu au trecut de Camera Deputaţilor. „Am propus exceptarea de la respectivul criteriu şi al navigatorilor şi al românilor care lucrează în străinătate, dar Camera Deputaţilor nu a admis propunerea noastră. În prezent, excepţia de la aceste prevederi se aplică doar în cazul diplomaţilor şi angajaţilor ambasadelor şi consulatelor. Vom face tot ce ne stă în putere pentru a corecta această greşeală”, a spus directorul Dinică. La nivel naţional, DGASPC se situează pe primul loc în ceea ce priveşte adopţiile. De la începutul anului şi până în prezent, au primit atestate de adopţie şi a fost deschisă procedura de adopţie pentru 51 de copii. De asemenea, au fost încredinţaţi în vederea adopţiei (copiii au ajuns deja în noile familii) 29 de copii şi au fost încuviinţate 47 de adopţii.