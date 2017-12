Navigatorii, în pericol să rămână pe uscat!

Atenție, navigatori! A mai rămas un an și jumătate până vă vor expira brevetele şi certificatele de capacitate. Pentru reconfirmarea lor, trebuie să urmați cursurile obligatorii organizate la Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV. Noile reguli au fost impuse de modificările aduse prin amendamentul de la Manila. Așa că, dacă vreți ca la 1 ianuarie 2017 să vă puteți îmbarca, ar trebui să vă înscrieți cât mai din timp la cursuri. Pentru unele funcții ocupate pe navă, numărul cursurilor este mare, iar pentru parcurgerea lor poate fi necesară inclusiv o lună. De aceea, și reprezentanții CERONAV fac apel la navigatori și îi sfătuiesc să se programeze încă de pe acum. ”Noi încercăm să îi atenționăm pe marinari, atât personalul brevetat, cât și cel nebrevetat, că până la 1 ianuarie 2017 trebuie să aibă aceste cursuri făcute și, pe măsură ce vin din voiaje, să vină să le facă”, a precizat directorul general al CERONAV, Ovidiu Sorin Cupșa. Iar pentru ca lucrurile să meargă ca unse, cursurile vor fi organizate nu doar la Constanţa, ci şi la sucursala din Galaţi, iar dacă va fi nevoie, se va apela la colaboratori. „Ne pregătim experți, pentru cursurile cu frecvență mai mare. Tot pentru a veni în sprijinul navigatorilor, am decis să nu întrerupem cursurile în august, așa cum o făceam până acum. În plus, vom organiza cursuri cu grupe suplimentare trimise de companiile de crewing. Dacă va fi nevoie, vom face cursuri și după-amiaza. Avem soluții”, a spus Cupșa. Potrivit directorului general al CERONAV, de la începutul lui 2015 și până la 12 iunie erau peste 23.000 de cursuri făcute în cadrul CERONAV. ”Asta poate să însemne probabil 5.000 de cursanți. Noi facem o statistică pe numărul de cursuri. Înseamnă cam o mie pe săptămână, în jur de 4.000 de cursuri pe lună. Facem periodic evaluări, însă abia spre sfârșitul anului vom ști mai clar dacă ne confruntăm cu probleme”, a declarat Ovidiu Cupșa. În ţara noastră sunt aproximativ 25.000 de navigatori înregistraţi. Cursurile se pot face și după 1 ianuarie 2017, însă, până își vor reconfirma brevetele, navigatorii vor rămâne pe uscat. ”Vor fi și din aceia care nu își vor reconfirma brevetele până la 1 ianuarie 2017, pentru că unii vor fi în voiaj la acea dată. Vor exista astfel de situații și atunci ei pot să vină și după 1 ianuarie 2017”, a precizat directorul CERONAV.