Navigatorii rămaşi în Bahamas, în atenţia ITF

Trei dintre navigatorii români aflaţi la bordul navei „Chem Faros”, reţinută în Bahamas începând cu luna iulie, s-au întors acasă. Cei trei, căpitanul Mihai Costache (50 de ani, Bucureşti), şeful mecanic Vasile Stan (40 ani, Brăila) şi mecanicul Ion Armăsaru (52 de ani, din localitatea Posta) au ajuns în România duminică seara. „În primul rând, dorim să le mulţumim celor care s-au implicat în rezolvarea problemei noastre. Sincer, nu mai aveam nicio speranţă de nicăieri”, a declarat căpitanul Mihai Costache. Povestea navigatorilor ghinionişti începe pe 6 mai, când s-au îmbarcat pe tancul chimic „Chem Faros”, în Carolina de Nord, SUA. Nava era arestată de Garda de Coastă Americană pentru deficienţe găsite la bord în timpul unui control de rutină. „Am reuşit să punem nava la punct şi să o scoatem de sub arest. Pe 5 iulie am ajuns în rada portului Freeport, Bahamas”, povesteşte Mihai Costache. În Bahamas, nava a aşteptat până pe 31 iulie ancorată în radă. După două săptămâni de coşmar, în care au rămas fără apă şi provizii, comandantul grec al navei, Efstratios Antoniou, i-a anunţat pe navigatori că armatorul a abandonat nava, însă nu a lansat un mesaj SOS, considerând că situaţia de la bordul navei nu este critică. După ce oferta unui alt armator grec de a prelua nava abandonată a eşuat, comandantul a permis marinarilor să contacteze reprezentantul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor din România pentru a-i ajuta.

MESAJ DISPERAT. Pe 15 iulie, marinarii au trimis către reprezentantul ITF România, Adrian Mihălcioiu, următorul mesaj: „Salut Dear Captain Adrian, As we already discuss on telephone we are in a critical situation here. We do not receive our salary from May 2010 until now. The vessel is anchored in Freeport road, Bahamas. We have provision and fresh water for 2-3 days. Please help us we attach one crew list. Best regards, Mihai Costache” (Domnule căpitan Adrian, După cum am discutat şi telefonic, situaţia noastră este critică. Nu ne-am mai primit salariile din luna mai. Nava este ancorată în portul Freeport, Bahamas. Avem provizii şi apă proaspătă pentru 2-3 zile. Vă rugăm să ne ajutaţi. V-am ataşat lista membrilor echipajului. Cu stimă, Mihai Costache”. După primirea mesajului, Adrian Mihălcioiu a luat legătura cu reprezentanţii ITF Londra, cărora le-a solicitat ajutorul în soluţionarea problemei. „De la Adrian am aflat că avocaţii ITF s-au prezentat la banca din Grecia care preluase nava, în contul datoriilor armatorului, şi au făcut presiuni pentru plata salariilor şi repatrierea echipajului”, mai povesteşte Mihai Costache. Presiunile exercitate de avocaţii ITF au dat roade, o delegaţie a băncii prezentându-se la Bahamas pentru a discuta cu navigatorii şi cu reprezentanţii ITF. „În urma acestor discuţii s-a reuşit plata salariilor şi repatrierea celor trei navigatori, din fondurile băncii. În continuare se poartă discuţii pentru a rezolva şi situaţia celorlalţi navigatori”, a declarat reprezentantul ITF în România, Adrian Mihălcioiu. Tancul chimic, care are la bord uree, plecase din SUA şi se îndrepta spre Belgia, oprind în Bahamas pentru a reface proviziile de combustibil, apă şi alimente. Din cauza încărcăturii periculoase, marinarii nu pot părăsi nava până când nu li se găsesc înlocuitori.