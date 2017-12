Navigatorii români reţinuţi în Bahamas se întorc acasă

Cei şase navigatori români aflaţi la bordul tancului chimic „Chem Faros”, sub pavilion Insulele Marshall, reţinut din iulie 2009 în portul Bahamas, se întorc acasă. Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu, a declarat că marinarii s-au adresat organizaţiei sindicale pentru a fi repatriaţi. „Pe 9 februarie ne-au scris toţi cei şase navigatori şi ne-au rugat să-i ajutăm să se întoarcă în ţară. Am luat legătura cu banca şi am solicitat, în numele lor, plata salariilor şi repatrierea navigatorilor. În caz contrar, i-am ameninţat că vom cere, în instanţă, punerea navei sub sechestru şi vânzarea acesteia pentru recuperarea drepturilor băneşti ale echipajului”, a declarat Adrian Mihălcioiu. În urma presiunilor făcute de reprezentanţii SLN, salariile pe cinci luni au fost virate deja în contul navigatorilor. Aceştia urmau să primească, noaptea trecută (din cauza diferenţei de fus orar, în Bahamas era zi) la bordul navei, salariul pe ultima lună şi biletele de avion. Liderul SLN a declarat că, vineri, cei şase navigatori ar trebui să ajungă în România. La mijlocul lunii decembrie, echipajul navei „Chem Faros” a fost cazat la un hotel din Bahamas, la bord rămânând numai comandantul grec. Decizia a fost luată din cauza condiţiilor grele de la bord. Încărcătura navei a fost descărcată de reprezentanţii băncii la începutul lunii decembrie, din acel moment şi interesul pentru bunăstarea echipajului dispărând. Reamintim că tancul chimic „Chem Faros” oprise în Bahamas pentru aprovizionare. Pentru că armatorul grec, Conquestventure Maritime SA, nu a mai putut plăti facturile, nava a fost reţinută în port. În august, compania greacă a declarat falimentul, tancul petrolier intrând în posesia unei bănci din Grecia.