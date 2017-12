Navigatorul român rănit va primi bonus de la armator

Starea de sănătate a navigatorului tulcean de pe nava libaneză „MV Rim” este bună. Potrivit fostului director al Agenţiei Române de Salvarea a Vieţilor Omeneşti pe Mare (ARSVOM), Dorel Onaca, navigatorul Teofil Virgil Creţu a fost transbordat, ieri, în jurul orei 14.00, de pe fregata spaniolă „Victoria” pe nava spital olandeză „Johan de Witt”. „Transbordarea nu s-a putut realiza mai devreme, din cauza faptului că Teofil a pierdut prea mult sânge, iar starea lui de sănătate nu permitea acest lucru. A trebuit, mai întâi, să fie stabilizat”, a declarat Dorel Onaca. El a adăugat că glonţul care l-a rănit pe tulcean se află, încă, în corpul acestuia, în apropierea stomacului, din fericire niciun organ vital nefiind atins. Amintim că, după aproximativ patru luni de captivitate, echipajul de pe „MV Rim” a preluat controlul asupra navei, după o altercaţie spontană între aceştia şi piraţii somalezi aflaţi pe navă, potrivit declaraţiilor fostului director ARSVOM. În timpul altercaţiei, cei şapte piraţi aflaţi la bord au fost ucişi, iar Teofil a fost rănit.

ÎŞI CONTINUĂ VOIAJUL. Fregata spaniolă „SPS Victoria”, aflată în apropiere, a fost trimisă imediat de comandantul forţei navale a UE, Jan Thörnqvist, să vină în ajutorul cargo-ului „MV Rim”, pentru a oferi asistenţă militară. „Nava de război era destul de departe şi nu ar fi putut ajunge în timp util la vaporul libanez, mai ales că, de pe mal, porniseră deja mai multe bărci ale piraţilor. Din acest motiv, comandantul „SPS Victoria” a decis să trimită elicopterul de la bord pentru a asista cargo-ul până la sosirea fregatei”, a declarat Dorel Onaca. El a afirmat că, dacă nu s-ar fi luat această măsură, echipajul ar fi fost deja ucis de piraţii care veneau din urmă şi nava scufundată. Potrivit proprietarului navei, Rami Mustafa, în prezent, starea navigatorului este bună. „Nu am putut intra în legătură cu Teofil, însă, din ce mi-a spus prietena lui, acesta doreşte să-şi continue voiajul”, a declarat Rami Mustafa. El a precizat că tulceanul s-a îmbarcat în septembrie-octombrie 2009, contractul acestuia fiind încă valabil. „Nu s-a îmbarcat printr-o agenţie de crewing, ci a semnat contractul la bordul navei. Din câte ştiu, contractul este încheiat pe un an. Până la întoarcerea în Tulcea a lui Teofil, acesta va avea salariul asigurat. În plus, intenţionăm să-i oferim şi un bonus”, a precizat Mustafa Rami. „MV Rim”, cu 10 navigatori la bord (un român şi nouă sirieni), se va îndrepta către cel mai apropiat port sigur. După completarea echipajului (în cazul în care vor fi membri ai echipajului care vor dori să-şi întrerupă voiajul), nava, încărcată cu lut, îşi va continua deplasarea spre India, unde va descărca marfa şi va fi trimisă la casat.