NĂVODARI - Primarul şi viceprimarul comunică doar pe... hîrtie

Colaborarea dintre primarul Tudorel Calapod şi noul viceprimar al oraşului Năvodari, Adrian Vlad, este sublimă, dar... lipseşte cu desăvîrşire. Edilul şef al urbei refuză să dialogheze cu viceprimarul validat de Prefectură. Şicanele au început chiar după numirea lui Vlad în funcţie, cînd Calapod l-a trimis pe Vlad într-un colţ al Primăriei, într-un aşa-zis birou care putea fi asemănat cu chicineta femeii de serviciu. Abia după o hotărîre expresă a Consiliului Local (CL) Năvodari, viceprimarul a ocupat biroul predecesorului lui. Dar, primarul continuă să îi pună beţe în roate. Mai nou, Calapod refuză orice dialog cu Vlad. Potrivit afirmaţiilor lui Adrian Vlad, în acest moment, colaborarea celor doi are loc doar prin intermediul hîrtiilor. “Pentru orice fel de document pe care aş dori ca primarul să mi-l pună la dispoziţie trebuie să fac cerere în scris şi să aştept 30 de zile ca să primesc un răspuns. Este inadmisibil aşa ceva! Dacă un cetăţean al oraşului apelează la mine pentru a-l ajuta, acesta poate crede că ori sînt incompetent, ori sînt nepregătit“, a declarat Vlad. Viceprimarul Năvodariului a precizat că primarul face rău oraşului prin atitudinea pe care a adoptat-o. “Sînt foarte multe nereguli. Concluzia este clară: Calapod întîrzie să îmi răspundă la adrese pentru că încearcă să acopere tot ce este rău şi ilegal în Primărie“, a mai spus vicele din Năvodari. De cealaltă parte, Calapod îşi motivează atitudinea prin faptul că Vlad ar fi lansat acuzaţii calomnioase la adresa sa. “Va primi dispoziţiile pe care le are de făcut în scris şi la fel va răspunde. Domnul Vlad nu are experienţă în administraţie. Referitor la ultimele afirmaţii pe care le-a făcut în ceea ce mă priveşte, aştept să îşi ceară scuze în mod public“, a declarat Calapod. Amintim că, în urmă cu puţin timp, discuţiile dintre primar şi viceprimar au degenerat, ajungînd pînă la ţipete şi îmbrînceli.

Viceprimarul a depus chiar ieri trei cereri oficiale: “Una am adresat-o primarului, căruia îi solicit să îmi pună la dispoziţie textul de lege potrivit căruia aş fi obligat să fac cerere pentru fiecare document pe care îl solicit, o a doua, secretarei CL, căreia îi solicit acelaşi lucru, iar o a treia, juristului Primăriei, căruia îi cer să îmi pună la dispoziţie contractul de asfaltare pe care Primăria l-a încheiat pentru lucrările care se fac acum, pe timp de iarnă“. În opinia viceprimarului, modul în care se derulează lucrările de asfaltare din oraş este inadmisibil: “În loc să decoperteze pentru a reasfalta, firma angajată doar zgîrie asfaltul. În acest fel mai cîştigă puţin asfalt dar, pe de altă parte, distruge toată infrastructura oraşului. Vreau să ştiu dacă s-a ţinut licitaţie pentru această lucrare şi dacă acest contractul este viabil“. Potrivit afirmaţiilor acestuia, lucrările de asfaltare nu se pot efectua iarna, aşa cum se întîmplă la Năvodari, întrucît asfaltul se toarnă numai la temperaturi ridicate.