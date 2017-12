NĂVODARI - Sprijin pentru studenţi

Cîteva sute de tineri au beneficiat deja de sprijinul pe care Primăria Năvodari îl acordă studenţilor. Primarul oraşului Năvodari, Nicolae Matei, a declarat că, în urma aprobării unei hotărîri de Consiliu Local, Primăria ajută studenţii prin decontarea a 25% din taxele şcolare pentru studenţii care urmează cursurile unei facultăţi la zi cu taxă, dar şi prin acordarea unui ajutor în sumă de 400 de lei pentru tinerii care urmează cursurile unei facultăţi la zi fără taxă. Edilul şef al oraşului a declarat că solicitanţii acestor ajutoare trebuie să aibă domiciliul stabil în Năvodari, să urmeze pentru prima dată cursurile unei instituţii de învăţămînt superior (la zi), să aibă maximum 30 de ani la data absolvirii anului şcolar, media generală, minimum şase pentru anul şcolar 2008-2009, să fi absolvit toate examenele din ultimul an şcolar, iar veniturile pe membru de familie să nu depăşească 600 de lei. “Studenţii care întrunesc aceste condiţii trebuie să se prezinte la Primărie cu chitanţa prin care s-au achitat taxele pentru anul şcolar trecut, cu o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţămînt din care să rezulte că urmează cursurile respectivei instituţii, promovarea examenelor, precum şi media şcolară. În plus, aceştia trebuie să mai completeze o cerere, o declaraţie pe propria răspundere şi să depună o copie după buletin“, a explicat Matei. Conform spuselor primarului, solicitanţii ajutorului de 400 de lei vor depune toate documentele menţionate în rîndurile de mai sus, mai puţin chitanţa. Dosarele conţinînd aceste documente se vor depune la registratură, pentru a fi analizate de compartimentele de resort din cadrul primăriei şi aprobate de primar, urmînd a primi răspuns în maximum 15 zile. “Pînă acum, numărul cererilor depuse a ajuns la ordinul sutelor, la fel ca şi studenţii care au primit deja banii. Am promis că vom avea un program special prin care vom ajuta studenţii şi ne ţinem de cuvînt. Ştiu că pentru mulţi dintre tineri este foarte greu să se descurce, mai ales dacă vor să înveţe şi să urmeze cursurile unei facultăţi, şi sînt convins că banii pe care îi oferim noi le vor prinde bine studenţilor“, a mai spus Matei.