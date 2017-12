Năvodari rămâne fără apă caldă şi salubritate

Locuitorii oraşului Năvodari ar putea rămâne, de luni, fără utilităţi, după ce firma care se ocupa de furnizarea apei calde şi de serviciile de salubritate a intrat în faliment. Societatea Ecoterm a fost dată în judecată pentru o datorie de 21 de miliarde de lei vechi către Termoelectrica Midia SA, suma reprezentând contravaloarea energiei termice livrate. Deşi Ecoterm a reuşit să plătească mai bine de 60% din suma datorată, instanţa a declarat firma insolventă. Mai mult decât atât, cu toate că, în 2008, societatea încheia anul cu datorii de 3,7 milioane de lei (pentru un singur an), iar anul 2009 s-a finalizat cu un profit de 600 de mii de lei pentru societatea năvodăreană, Termoelectrica Midia SA a solicitat, totuşi, lichidarea. Decizia instanţei a iscat scandal între reprezentanţii partidelor politice de la Năvodari. Pe de o parte, liderul PDL Năvodari, Tudorel Calapod, îl acuză pe primarul Nicolae Matei că a dus societatea la faliment şi că datorită proastei sale administrări s-a ajuns la lichidarea societăţii, iar pe de altă parte, Matei spune că Ecoterm a acumulat cele mai mari datorii pe timpul mandatului de primar al lui Calapod. „Într-un an am reuşit să aducem situaţia Ecoterm pe plus şi am reuşit să plătim mai bine de jumătate din datoriile istorice culumate. Însă se pare că nu a fost suficient, pentru că Guvernul PDL a vrut cu ardoare ca această societate să fie lichidată. Cu siguranţă, a fost o comandă politică“, a declarat Matei. Reprezentanţii Ecoterm spun că decizia nu este una logică. Cert este un lucru, şi anume că, prin lichidarea societăţii, un întreg oraş riscă să rămână de luni fără apă caldă, iar 170 de persoane îşi vor pierde locurile de muncă. În acest sens, în şedinţa de Consiliu Local de ieri, primarul a propus un proiect pentru înfiinţarea unei direcţii în cadrul Primăriei care să preia atribuţiile societăţii. Conform afirmaţiilor primarului, din cei 170 de angajaţi ai Ecoterm, 120 vor fi preluaţi de noua Direcţie de Utilităţi Publice, în acest fel problemele privind furnizarea apei calde şi salubritatea putând fi rezolvate. „Ca primar, nu pot să las oraşul fără apă caldă şi caldură. Prin înfiinţarea acestei direcţii vom scădea preţul la gigacalorie de la 315, la 265 lei“, a mai spus Matei.