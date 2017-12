NĂVODARI - “TSP Ecoterm este ţinută în viaţă artificial“

Primarul oraşului Năvodari, Tudorel Calapod, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că a adus societatea TSP Ecoterm pe linia de plutire. Potrivit afirmaţiilor primarului pedelist, în urmă cu patru ani, SC TSP Ecoterm SA avea datorii “foarte mari“, unele dintre ele neevidenţiate din cauza managementului fraudulos. “Datoriile societăţii, de peste 20.000.000 lei, făceau ca oraşul Năvodari să fie cunoscut drept oraşul fără căldură în apartamente“, a declarat Calapod. El a mai spus că prin contractarea unei linii de creditare (10,5 milioane lei) s-a reuşit achitarea unei părţi a datoriei existente: debitul la bugetul consolidat al statului (5.890.000 lei) şi o parte a datoriei către furnizori. Pentru acordarea acestui credit, administraţia locală a girat cu un teren intravilan în suprafaţă de 11 ha, situat în zona Taberei de Copii Năvodari. Calapod a mai spus că SC TSP Ecoterm SA nu mai înregistrează acum nicio datorie la bugetul de stat, dar continuă să înregistreze debite către furnizori, datorii ce nu au putut fi stinse, din cauza penalităţilor mari. Spre exemplu, numai anul trecut, penalitatea la plată achitată UT Midia a fost de 2.000.000 lei. Primarul a mai spus că, în prezent, societatea înregistrează datorii de 17 milioane lei, care au fost eşalonate pe o perioadă de cinci ani. În schimb, consilierul local PSD Nicolae Matei a declarat că datoriile societăţii către furnizori şi bănci sînt de 30 milioane lei. “TSP Ecoterm nu şi-a plătit în ultima lună impozitele către stat. Această instituţie este ţinută în viaţă artificial, printr-un împrumut pe care primarul l-a făcut la o bancă, girînd cu un teren de pe malul mării. După ce a plătit datoriile de bază către stat şi încă alte cîteva datorii către furnizori, Calapod a plătit cu restul banilor clientela politică a fostulu PD“, a declarat Matei. El a mai spus că, pe de altă parte, societatea năvodăreană are dotările necesare pentru a efectua o parte dintre lucrările necesare la nivelul oraşului, însă primarul angajează pentru acestea firme din alte localităţi. “TSP Ecoterm are dotări pentru a face şi lucrări de asfaltare. Dacă societatea năvodăreană ar fi asfaltat cîte o stradă pe lună, în patru ani ar fi fost asfaltate toate străzile şi aleile din oraş şi nu am fi avut această problemă“, a mai spus Matei. Social-democratul a adăugat că TSP Ecoterm a ajuns să realizeze lucrări pentru care primarul a contractat alte firme, la preţuri infime, în condiţiile în care ar fi fost normal ca Primăria să încheie contract direct cu firma năvodăreană. “TSP Ecoterm nu ar fi putut să plătească comisioanele grase pe care le aştepta Calapod şi pe care le-a luat de la alte firme“, a precizat consilierul. Matei a mai afirmat că dacă primarul ar fi fost un bun gospodar, ar fi plătit mare parte dintre datoriile TSP Ecoterm în cei doi ani pe care i-a avut ca graţie la bancă. “Ecoterm este încă în viaţă pentru că nu a început să plătească ratele la bănci“, a adăugat social-democratul.