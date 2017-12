Năvodariul riscă să rămînă fără încălzire

Primarul oraşului Năvodari, Nicolae Matei, i-a adresat primului ministru, Emil Boc, un memoriu prin care îi solicită blocarea transferului de acţiuni ale SC Uzina Termoelectrică (UT) Midia SA, către SC Rompetrol Rafinare SA. În motivaţia înaintată premierului, edilul oraşului a prezentat situaţia datoriilor SC TSP Ecoterm SA către furnizorii de agent termic, dar şi faptul că Năvodariul a dat dovadă de bună credinţă în achitarea acestora. În ultimii trei ani, TSP Ecoterm a efectuat plăţi către UT Midia, în sumă de 33.261.648,86 lei, şi către Electrocentrale Constanţa, în sumă de 2.053.433 lei, valoarea facturilor de energie termică emise fiind de 33.806.512,99 de lei, inclusiv factura emisă la 31.12.2008. În memoriu se specifică şi faptul că mai mult de jumătate din datoriile revendicate de UT Midia de la TSP Ecoterm SA reprezintă penalităţi de întîrziere, fapt care contravine legislaţiei în vigoare (conform Legii 326/2001, art. 25, alin. 2, „valoarea penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului asupra căruia sînt calculate”). Nicolae Matei a denunţat faptul că năvodărenii au fost înşelaţi deoarece facturarea UT Midia către TSP Ecoterm s-a făcut incorect, contorizarea fiind făcută pe aparate de măsură nesecurizate (fără control metrologic), agentul termic de pe facturi neregăsindu-se în Năvodari şi din cauza pierderilor mari de pe reţea. Premierului i-a fost prezentată şi situaţia presiunilor şi a ultimatumurilor făcute asupra TSP Ecoterm şi a vechii conduceri a primăriei oraşului de către UT Midia, care, sub ameninţarea opririi furnizării agentului termic, a încheiat protocoale care au obligat năvodărenii la plata unor facturi şi penalităţi incorecte. “Premierul Emil Boc a fost informat că în spatele tuturor acestor tentative se află încercarea unor grupuri de interese care doresc să obţină pe nimic cele 11 hectare de teren de pe malul mării, gajate pentru împrumutul bancar solicitat de administraţia locală în vederea stingerii unei părţi a datoriei TSP Ecoterm SA. Evaluările făcute de noi arată, ţinînd cont de raportul dintre cuantumul datoriilor şi numărul de locuitori, că societăţi cu acelaşi profil de activitate (RADET Bucureşti, de exemplu) înregistrează debite asemănătoare faţă de SC Termoelectrica SA, dar nu sînt silite să vîndă din casă, aşa cum se întîmplă la Năvodari“, a declarat Matei. Primarul Năvodariului atrage atenţia că în Raportul de gestiune pentru anul 2007 al Consiliului de Administraţie al SC UT Midia SA reiese că SC Rompetrol Rafinare SA are o datorie de 16.545.304,98 de lei, cu mult mai mare decît datoria de 13.900.933,59 de lei a SC TSP Ecoterm SA, fapt ce îndreptăţeşte autoritatea publică din Năvodari să concluzioneze că demersurile SC UT Midia SA vizează cele 11 ha de pe malul mării. “Acţiunea de instituire de sechestru asigurator pe acest teren înaintată instanţei constănţene, sub pretextul garantării debitelor datorate, are şi o conotaţie politică, dat fiind acţionariatul SC UT Midia SA, format în procent de 43% din patroni ai SC Rompetrol Rafinare SA (Dinu Patriciu, aceeaşi persoană care a vîndut Kazahstanului acţiuni Rompetrol, tranzacţie din care statul român nu a cîştigat niciun ban). Din păcate, contractul de furnizare a agentului termic primar a fost prelungit doar pînă la 31 ianuarie 2009, după care năvodărenii sînt liberi să îngheţe în case, deoarece nu există o sursă alternativă de furnizare a căldurii şi apei calde. Sistarea furnizării agentului termic va duce la o adevărată criză socială, vieţile a mii de locuitori fiind puse în pericol, victime sigure devenind bătrînii şi copiii“, a mai spus Matei. Primarul Năvodariului atrage atenţia că, prin sistarea furnizării agentului termic, Legea în România va fi din nou încălcată, nerespectîndu-se continuitatea serviciului de alimentare cu energie termică, conform Legii 51/2006, art. 7, alin (1), lit. b.