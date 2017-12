Ne așteaptă zile caniculare și nopți reci!

România trece în ultima perioadă prin câteva schimbări ale climei, care, după evoluția vremii, pare că se modifică de la cea temperat-continentală la cea tropicală, cu temperaturi caniculare în cursul zilei, umiditate ridicată, furtuni puternice și nopți răcoroase. Potrivit estimărilor evoluției vremii realizate de Institutul Național de Meteorologie pentru următoarele două săptămâni, în Dobrogea, până miercuri, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Astăzi, vremea va fi caldă, cu temperaturi maxime cuprinse între 27 și 33 de grade Celsius și minime între 18 și 22 de grade. Pe alocuri sunt posibile ploi scurte, cu tunete și fulgere. Mâine și joi, 23 iulie, sunt excluse șansele de ploaie, iar temperaturile prognozate de meteorologi se vor situa între maxime de 26 - 35 de grade C și minime de 17 - 22 de grade Celsius. După 23 iulie, temperaturile vor urca, vremea devenind caniculară în unele zone, maximele în cursul zilei atingând 33 - 34 de grade C între 25 și 28 iulie. Pe cât de fierbinte va fi ziua, pe atât de frig va fi noaptea, când meteorologii estimează că temperaturile medii se vor situa în jurul valorii de 19 grade C, asemenea climei tropicale, cu diferențe de temperatură importante între noapte și zi, dar și cu umiditate. Vremea va rămâne foarte caldă până la începutul lunii august, cu temperaturi medii în timpul zilei de aproximativ 31 de grade C. Nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi ce nu vor coborî, în medie, sub 20 - 21 de grade C. Probabilitatea pentru averse va fi foarte scăzută şi doar pe 21 şi 28 - 29 iulie sunt posibile ploi slabe, de scurtă durată.