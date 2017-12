Ne așteaptă o iarnă cu gaze ieftine

Furnizorii de gaze ar putea să nu mai fie obligați de către Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) să constituie depozite pentru viitorul sezon rece, în condițiile în care prețul gazelor de import va fi, la iarnă, mai mic decât al celor înmagazinate, a declarat, joi, președintele instituției, Niculae Havrileț - „Dacă o vom face, dacă vom obliga furnizorii, o vom face pentru securitate, nu pentru a avea prețul cel mai mic. Însă trebuie să ne gândim și cine plătește siguranța. Consumatorul poate nu vrea, cine l-a întrebat? S-ar putea interpreta ca fiind ajutor de stat pe care îl dăm unei firme care înmagazinează“. În opinia șefului ANRE, cel mai corect ar fi să existe un stoc strategic și unul liber - „Este o inițiativă legislativă să se facă din acest an un stoc strategic. Legea va stabili cine îl va face, ar putea fi chiar Rezervele Statului“. El a a mai subliniat că iarna viitoare va fi prima în care importurile vor fi mai ieftine decât gazele de producție internă depozitate - „Anul trecut era reglementat prețul pentru populație la 60 lei pe MWh și, cu 20 lei tariful de înmagazinare, gazele din depozite au costat 80 lei. În același timp, prețul gazelor de import era tot acolo, 79 - 81 lei. Dar acum este o diferență de 12 lei, iar consumatorul are dreptul să-și schimbe furnizorul cu unul care, de exemplu, cumpără gaze doar din import, iar, pe termen lung, obține un preț și mai bun de 80 lei și nimeni nu poate opri consumatorul să se ducă la alt furnizor. Atunci furnizorul care a înmagazinat vine și spune „Mie cine îmi plătește, că eu am fost obligat să înmagazinez?““. Până în prezent, furnizorii au fost obligați să depoziteze o anumită cantitate de gaze în perioada aprilie - octombrie, gaze care erau utilizate în timpul iernii, pentru securitatea aprovizionării în vârf de consum.