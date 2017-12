Ne aşteptăm la ce-i mai rău!

STARE DE ALERTĂ Toţi economiştii Europei sunt în alertă şi fac previziuni dezastruoase atunci când vine vorba despre economia României şi a Greciei. Specialiştii spun că un şoc european de genul falimentului Greciei ar putea duce România în haos şi va induce implicit şi căderea economică iremediabilă. În schimb, premierul României, Emil Boc, este optimist şi vinde gogoşi populaţiei la fel ca în 2008, când susţinea, la unison cu Traian Băsescu, că România nu va intra în criză, spunând că ţara noastră nu riscă să se confrunte cu un asemenea dezastru. Argumentul forte folosit de şeful Guvernului este că România are o datorie publică de 31% din PIB, cu mult sub media UE, care este de 60% din PIB, şi cu mult sub cea din Grecia, Portugalia şi Italia.

OPTIMISM FĂRĂ BAZĂ Şeful Executivului susţine că datoria publică este ţinută sub control, iar România este ferită în acest moment de „pericole economice majore“, ceea ce este un mare avantaj pentru ţară. Auzindu-se vorbind, premierului probabil îi venea să se pupe singur pentru „măsurile de austeritate foarte bune“ pe care le-a implementat de când conduce Guvernul, fără a vorbi însă despre condamnarea României la moarte sigură. El susţine că Guvernul este „nepopular“ pentru că a făcut reforma aparatului bugetar, care a însemnat reducerea a aproape 160.000 de posturi, însă a precizat că în acest fel „a salvat economia de la colaps“. Boc a afirmat că Guvernul plăteşte, pe termen scurt, costul nepopularităţii, dar făcând această reformă „a repus România pe drumul dezvoltării“. Având în vedere afirmaţiile premierului trebuie să ne aşteptăm la un dezastru economic iremediabil, în urma căruia România nu-şi va mai putea reveni. Asta în ciuda celor spuse de premierul care a precizat că reforma bugetară era necesară, iar România şi-a consolidat „sistemul imunitar“ faţă de pericolele care mai există în regiune, în ţări importante din UE.