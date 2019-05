Ne dăm cu stânga-n dreapta?

OK, DE ÎNȚELES... PSD trebuie să-și facă o severă curățenie în curte, mai ales prin demiterea liderului, consideră avocatul Gheorghe Piperea - „E clar că, oricâte măsuri economice și sociale benefice ar fi luat, PSD nu avea cum să iasă din blocajul în care s-a afundat în încercarea disperată de a-și salva liderul de pușcărie. Am spus încă din 2017 că ar trebui să demisioneze, ca să se ocupe mai eficient de apărarea sa penală.“ Mult mai important decât condamnarea liderului PSD este însă ceea ce lasă în urmă scrutinul din week-end - „Partidul de la guvernare (încă) nu mai are candidat la prezidențiale. Pe ezitările lui Liviu Dragnea, care și duminică seară a avut un discurs ambiguu și jenant, nu și-au crescut propriul candidat. O să fie nevoiți să improvizeze, întrucât și Călin Popescu Tăriceanu este fragilizat de incredibilul eșec de ieri (ALDE nu a intrat în Parlamentul European). Iar asta nu este o veste bună pentru Klaus Iohannis; rămânând fără dușmanul Dragnea, Iohannis nu mai poate fi salvator. Iar el chiar nu are cu ce să ne convingă să îi mai acordăm înca un mandat. Salvatorul (cu ghilimelele de rigoare va veni de la USR - Plus, și nu va fi Cioloș, ci Kovesi“. De notat că PSD are legitimitatea grav periclitată și, în mod clar, nu va mai rezista unei moțiuni de cenzură.

... DAR CE URMEAZĂ? Dar asta nu înseamnă că problemele se încheie, continuă Piperea - „Nu că PSD ar fi fost mai breaz, dar noua majoritate extra-parlamentară nu va fi de acord nici cu noua lege anti-cămătărie (propunerea senatorului ALDE Daniel Zamfir), nici cu modificarea legii dării în plată (DIP), nici cu majorarea amenzilor aplicabile de Protecția Consumatorilor la cifra de afaceri a corporațiilor care abuzează de puterea economică. Tot ce s-a câștigat în ultimii trei ani va fi neutralizat, pentru PNL și USR sunt liberali (iarăși ghilimele) și țin cu stăpânul corporatist. I-a văzut toată lumea cum se bat cu tot armamentul din dotare pentru profitul cu orice preț al băncilor comerciale. Nici guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, nu va mai fi schimbat (nu că Dragnea & Co ar fi fost prea cocoși ca să-l schimbe, dar măcar puteam spera). Iar cei care speră ca măcar în justiție să își găsească dreptatea de abuzați economic și social, să-și ia gândul. Noua majoritate nu a fost niciodată deranjată de protocoalele cu serviciile secrete și de seminariile BNR de la Sinaia“. Bonus, mai spune Piperea, noul Guvern o să-l aibă (probabil) premier pe Ludovic Orban și ministru al Finanțelor pe Florin Cîțu, care au anunțat deja că sunt împotriva salariului minim și creșterii lefurilor bugetare, că sunt cu 500.000 de bugetari mai mult decât trebuie, că statul s-a împrumutat deja masiv, că inflația și dobânzile sunt prea mici - „Urmează, deci, măsuri de austeritate bugetară - tăieri de salarii, pensii, indemnizații de creștere a copiilor, subvenții și ajutoare sociale; dublate, evident, de noi și noi facilități acordate investitorilor (ghilimele), adică deținătorilor capitalului și puterii. Ei nu suportă prestațiile sociale, dar sunt foarte favorabili ideii de ajutoare de stat și facilități acordate corporațiilor. Medici, profesori, polițiști, pompieri, militari... vor retrăi „visul“ din 2010 al măsurilor de austeritate. Noi, restul, vom vedea probabil taxe mai mari“. În concluzie, cine-a dat și cine-a luat?