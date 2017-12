Bateristul legendarei trupe Phoenix, Ovidiu Lipan „Ţăndărică\", a declarat, ieri, că el şi colegii lui îşi doresc reconcilierea cu fostul component Mircea Baniciu, însă există „o problemă ce trebuie rezolvată între el şi Nicu Covaci\". În decembrie 2008, Mircea Baniciu mărturisea, într-un interviu, că s-a simţit umilit, atât pe scenă, cât şi în viaţa personală, de fostul său coleg din Phoenix, Nicu Covaci. „Până în 1990, am acceptat condiţiile lui Nicu Covaci. Acum nu le mai accept. Am fost singurul care a dus stindardul trupei Phoenix, cât au lipsit ei din ţară. M-am simţit umilit de Nicu Covaci, şi pe scenă, şi în viaţa personală. După ‘Andrii Popa’ nu mi-a mai fost cântată nicio piesă. Am avut parte şi de umilinţe financiare. Au fost multe motive care au determinat această despărţire\", spunea atunci Baniciu.

În mai 2009, liderul formaţiei Phoenix, Nicu Covaci, a declarat că Baniciu a încercat „să sape\" formaţia Phoenix şi că a fost înjurat de acesta ani de zile, fără vreun motiv. „Dacă aş fi trăit în Evul Mediu, l-aş fi omorât imediat. Acum n-am să-l omor. Se omoară singur. Mircea Baniciu a încercat să sape formaţia Phoenix. M-a înjurat ani de zile şi eu nu i-am răspuns. Nu o să mă mânjesc cu noroi\", a declarat Nicu Covaci, după ce a fost întrebat în ce relaţii se află cu fostul membru al trupei.

Phoenix, care cântă de mai multă vreme fără Baniciu, va susţine, pe 28 aprilie, la Sala Palatului din Capitală, concertul-eveniment „SYMPHOENIX”, la care sound-ul tradiţional al formaţiei se va împleti cu muzica simfonică şi corală. Concertul va dura până la 180 de minute şi va include circa 20 de piese, printre care şi „Stars Dance\".

Phoenix a fost fondată sub numele de Sfinţii, în 1962, la Timişoara, ca formaţie studenţească. Trupa a cântat, timp de un an, la cantina Facultăţii de Mecanică, după care a fost interzisă din cauza influenţelor occidentale în repertoriu şi a ţinutei. După scurt timp, formaţia şi-a schimbat numele în Phoenix, considerând acest pas o renaştere din propria cenuşă.

Printre numeroasele piese antologice lansate de Phoenix se numără „Nunta\", „Andrii Popa\", „Strunga\" şi „Mugur de fluier\". Cel mai valoros material discografic al trupei este considerat „Cantafabule\", o veritabilă operă-rock, apărută în varianta de dublu album.