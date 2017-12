Ne împuţinăm!

Populaţia României a scăzut în martie, faţă de februarie, cu 7.775 de persoane, fiind înregistraţi aproape 16.000 de nou-născuţi şi peste 23.500 de persoane decedate, a informat, ieri, Institutul Naţional de Statistică (INS). În luna martie s-au născut 15.801 copii (8,7 născuţi-vii la 1000 de locuitori), cu 884 mai mult decât în februarie. Numărul persoanelor care au decedat în martie a fost de 23.576 (13,0 decedaţi la 1.000 de locuitori), cu 1.873 mai multe decât în februarie. \"Sporul natural a fost negativ atât în luna martie, de 7.775 persoane (decedaţii având un excedent faţă de născuţii-vii), cât şi în luna februarie, de 6.786 persoane\", precizează INS. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna martie a fost de 166, rata fiind în creştere faţă de februarie. La oficiile de stare civilă s-au înregistrat în martie 3.219 căsătorii, în scădere cu 1.174 faţă de luna precedentă, în timp ce prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au pronunţat 3.369 de divorţuri, cu 58 mai multe decât în februarie. Numărul născuţilor-vii a fost mai mic cu 1.984 în martie 2011 faţă de aceeaşi lună a anului trecut, iar numărul persoanelor care au decedat a fost mai mare cu 847 faţă de martie 2010. \"Sporul natural s-a menţinut negativ în luna martie 2011, de 7.775 de persoane, ca şi în luna martie 2010, de 4.944 de persoane\", mai arată INS. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în martie 2011 a fost mai mic cu 29 faţă de perioada similară a anului trecut. Numărul căsătoriilor a fost în martie 2011 cu 420 mai mic decât în aceeaşi lună a anului trecut, iar prin hotărâri judecătoreşti definitive s-au pronunţat cu 274 divorţuri mai puţine.