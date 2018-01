Ne împuţinăm...

Guvernul estimează că populaţia României va continua să scadă în următorii patru ani, cu peste 200.000 persoane, de la 21,3 milioane la 21,1 milioane locuitori. De asemenea, se aşteaptă ca şi numărul naşterilor să scadă începând cu 2011, în contextul crizei, dar şi al reducerii indemnizaţiei pentru copii. Estimările guvernamentale arată că numărul de naşteri va scădea de la 219,1 mii persoane, în acest an, la 217,7 mii persoane anul viitor, nivelul din acest an urmând să fie din nou atins în 2013 şi depăşit în 2014 (221,1 mii persoane) şi în 2015 (222,2 mii persoane). În acelaşi timp, însă, Guvernul estimează că numărul persoanelor decedate va fi mai mare şi că populaţia ţării va scădea cu 215.000 locuitori în acest interal de patru ani. Scăderea numărului de naşteri în perioada 2011-2012 este anticipată în contextul în care Guvernul a decis ca, începând cu acest an, mamele să opteze între un concediu de doi ani pentru creşterea copilului, dar cu o indemnizaţie maximă plafonată la 1.200 lei, şi un concediu de un an, cu o indemnizaţie maximă de 3.400 lei şi cu o primă lunară de 500 lei pentru întregul interval de până la 24 de luni. Populaţia ţării noastre a înregistrat scăderi constante după Revoluţie, din cauza emigraţiei şi sporului natural negativ, de la 22,8 milioane de locuitori la recensământul din ianuarie 1992.