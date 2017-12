Ne împuţinăm!

În luna martie s-au născut 14.950 copii (8,3 născuţi-vii la 1.000 locuitori), cu 84 mai puţini decât în luna februarie, în timp ce numărul celor decedaţi a fost invers propoţional, potrivit unui comunicat de presă al Institutului Naţional de Statistică (INS). “Numărul persoanelor care au decedat în luna martie a fost de 24.563 (13,6 decedaţi la 1.000 locuitori), cu 47 decedaţi mai mulţi decât în luna februarie. Sporul natural a fost negativ atât în luna martie, de 9.613 persoane (decedaţii având un excedent faţă de născuţii-vii), cât şi în luna februarie, de 9.482 persoane. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna martie a fost de 142 (9,5 copii sub un an la 1000 născuţi-vii), rata fiind în scădere faţă de luna februarie, când a fost de 9,8 copii sub un an la 1.000 născuţi-vii”, se arată în document. Numărul născuţilor-vii a fost mai mic cu 500 în luna martie 2012, faţă de aceeaşi lună din 2011, iar numărul persoanelor care au decedat a fost mai mare cu 908 faţă de luna martie 2011. Sporul natural s-a menţinut negativ în luna martie 2012, de 9.613 persoane, ca şi în luna martie 2011 când a fost de 8.205 persoane. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna martie 2012 a fost mai mic cu 25 faţă de luna martie 2011. La oficiile de stare civilă s-au înregistrat, în luna martie, 2.961 căsătorii (1,6 căsătorii la 1.000 locuitori), în scădere cu 1.001 căsătorii comparativ cu luna precedentă. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 a fost de 2.897 divorţuri (1,60 divorţuri la 1.000 locuitori). \'Numărul căsătoriilor a fost în luna martie 2012 cu 284 mai mic decât în aceeaşi lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 s-au pronunţat cu 987 divorţuri mai puţine în luna martie 2012 decât în luna martie 2011\', se arată în documentul citat.