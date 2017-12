Ne împuţinăm!

Populaţia României a înregistrat spor natural negativ în decembrie 2011, în condiţiile în care numărul deceselor l-a depăşit pe cel al naşterilor cu 7.199, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS). Astfel, în decembrie s-au născut 15.844 copii (8,7 născuţi-vii la 1.000 locuitori), cu 23 mai puţini decât în noiembrie, în timp ce numărul deceselor a fost de 23.043 (12,7 decedaţi la 1.000 locuitori), cu 1.510 decedaţi mai mulţi decât în noiembrie. Faţă de decembrie 2010, numărul născuţilor-vii a fost mai mic cu 948, iar numărul persoanelor care au decedat a fost mai mic cu 370. În ultima lună din 2011, numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat a fost de 153 (9,7 copii sub un an la 1.000 născuţi-vii), rata fiind în scădere faţă de luna noiembrie, când a fost de 11,6 copii sub un an la 1.000 născuţi-vii. Potrivit INS, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat în decembrie 3.891 căsătorii (2,1 căsătorii la 1.000 locuitori), în scădere cu 1.083 căsătorii comparativ cu luna precedentă.