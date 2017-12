Ne imunizăm cu vaccin antigripal autohton. Va fi cea mai optimă formă!

De câțiva ani românii sunt nevoiți să se imunizeze cu vaccin antigripal din import, după ce Institutul ”Cantacuzino” din București a sistat producția în urma unor probleme. Managerul instituției, Adrian Ionel, aduce vești bune. Cel mai probabil de anul viitor vaccin antigripal vom avea, din nou, propriul vaccin antigripal, după ce în acest an va fi realizată o microproducție de teste, a declarat oficialul, citat de Agerpres.

LA MICROPRODUCȚIA DE TESTE SE VA APLICA ȘI O METODĂ NOUĂ DE DISTILARE, CARE VA ELIMINA FOARTE MULTE IMPURITĂȚI.

”Sper să fie cea mai optimă formă de vaccin. Anul viitor sperăm să avem - suntem aproape siguri că vom avea - o producție de vaccin antigripal românească cu calitățile potrivite. Avem discuții cu ministrul Educației, Adrian Curaj, în ceea ce privește elaborarea strategiei pe termen scurt, mediu și lung privind dezvoltarea celorlalte linii de producție. Avem tot sprijinul ANCȘI”, a spus managerul, care a anunțat că în această lună vor fi făcute angajări în cadrul Institutului. ”Încercăm să readucem înapoi profesioniștii care au plecat din institut. Mai mult decât atât, avem o înțelegere cu Institutul Pasteur în vederea specializării unor oameni de la noi și acordării de consultanță din partea lor către noi. Specialiștii Institutului Pasteur vor veni acum în ianuarie la noi pentru acest lucru”, a arătat Ionel. Acesta a susținut că primul lucru pe care l-a făcut când a venit în funcția de manager a fost să achite integral toate salariile, să plătească toate datoriile către stat, dar și către furnizori. Oamenii nu mai fuseseră plătiți din martie 2015, ceea ce îi demotivase total. ”În al doilea rând, am încercat să achit și am reușit să achit datoriile Institutului către organismele de stat de genul ANAF și altele asemănătoare. Am achitat toate datoriile Institutului către furnizori care datau încă din 2011 - 2012. Planul de reorganizare l-am supus aprobării ANCȘI și implicit Ministerului Educației. Am început între timp reconstrucția anumitor laboratoare, înnoirea lor și consolidarea unor clădiri și am obținut reacreditarea laboratoarelor în vedere reîncheierii contractelor cu Casa”, a declarat reprezentantul Institutului.

PROTESTE Reamintim că de-a lungul timpul, angajații și-au arătat nemulțumirile prin diferite forme de protest. Au ieșit inclusiv în Piaţa Victoriei, cerând Guvernului să ia măsuri pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă instituţia. Angajaţii au afişat pe gardurile montate de jandarmi mai multe steaguri cu tricolorul României, pe care au scris ”Aici e România, Doamne ocroteşte-i pe români”, ”Aici e România, apărăm valorile şi tradiţia, salvăm Institutul”. Revendicările au fost notate pe bannere: ”Vrem vaccinuri româneşti, salvaţi Institutul Cantacuzino”, ”Trebuie să continuăm ceea ce au început înaintaşii noştri”, ”Prevenţie, sănătate publică, cercetare, învăţământ, seruri şi vaccinuri”, ”Împiedicaţi un dezastru medical, educaţional, economic şi social”, ”Milioane de ani de viaţă şi milioane de ani de sănătate utilizând produsele Institutului Cantacuzino”, ”Ne dorim un institut cum a fost la început”, ”Cantacuzino fără vaccin, România în declin” etc. În vara lui 2015, Guvernul ceruse Comisiei Europene acordul pentru un ajutor de stat Institutului, prin ştergerea tuturor datoriilor, anunţase premierul Victor Ponta, precizând însă că trebuie elaborat şi un plan astfel încât institutul să nu mai acumuleze datorii după.